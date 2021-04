Russland anklaget for brudd på våpenhvilen – mobiliserer ved grensen til Ukraina

USA anklager ifølge CNN Russland for brudd på våpenhvilen mellom Ukraina og Russland, etter at fire ukrainske soldater i forrige uke ble drept i et bombekasterangrep i Donbass.

Onsdag hadde amerikansk UD og Pentagon samtaler med ledere i Ukraina og Russland. Utenriksminister Antony Blinken snakket ifølge Reuters med ukrainerne om Russlands pågående aggresjon mot Ukrainas territorielle integritet.

En ukrainsk soldat i en stilling ved byen Avdijivka i Donetsk-regionen. Foto: Oleksandr Klymenko/Reuters/NTB

14.000 mennesker har mistet livet siden 2014 da konflikten mellom Russland og Ukraina om Luhansk og Donetsk-regionen brøt ut.

Torsdag bekreftet Putins talsmann Dmitrij Peskov at Russland flytter militært materiell og styrker mot grensen til Ukraina. Kremls talsmann sier at de tar nødvendige skritt på grunn av økt spenning i området.

– Den russiske føderasjonen mobiliserer sine væpnede styrker som den vil. Det bør ikke bekymre noen, og utgjør ingen trussel, sier Peskov.

Økt aktivitet

Ukrainas forsvarssjef Ruslan Khomtsjak sier til RadioFreeEurope at han tror at Russland under dekke av å forberede øvelser i området kommer til å ruste opp militært.

Ifølge CNN har Pentagon etterretningsopplysninger om forflytning av 4000 tungt bevæpnede soldater på Krim, trolig i forbindelse med øvingsaktivitet.

De siste dagene har en rekke bilder og videoer på sosiale medier vist stridsvogner og militære kjøretøy på vei mot grensen.

Ifølge Bild-redaktør Julian Röpcke er det gjort observasjoner på vei mot Krim og øst for Donbass, og det finnes også bilder av en stor militærkonvoi nord for Mariupol.

Aktuell entsendet die russische Armee massive Militärverbände in Richtung Ukraine. Sowohl auf der Krim als auch östlich des Donbas werden Truppen zusammengezogen. Auch die Luftwaffe verlegt nahe der Ukraine. Die USA haben du zudem verdächtige Funksprüche abgefangen.#PutinImKrieg pic.twitter.com/ubNeJG0lzq — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) March 31, 2021

Forflytningene får også russiske bønder til å reagere, ifølge Kommersant. For militærtransporten har lagt beslag på samtlige godsressurser som skulle ha vært brukt til å frakte traktorer og annet landbruksutstyr i forkant av såsesongen.

Den amerikanske felleskommandoen EUCOM har ifølge The New York Times og Stars and Stripes hevet trusselnivået fra «mulig krise» til en «potensielt nært forestående krise».

– Destabiliserende

Ifølge OSSEs Ukraina-observatør har skudd med håndvåpen utgjort de fleste bruddene på våpenhvilen de siste dagene. I Donetsk-regionen var det 26. mars 493 brudd på våpenhvilen.

Pressetalsmann John Kirby i Pentagon sier til nyhetsbyrået AP at amerikanske myndigheter er kjent med at det pågår russiske troppeforflytninger mot grensen til Ukraina, men vil ikke kommentere saken utover det.

– Russlands destabiliserende handlinger undergraver avtalen som OSSE fremforhandlet i juli i fjor. I tillegg er vi kjent med de ukrainske styrkenes rapporter om russiske troppeforflytninger, sier Kirby.