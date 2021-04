Bråket rundt Dortmund-overgangene: Kalte Haalands sjef for klovn

Erling Braut Haaland (20) er på alles lepper i Fotball-Europa. Overgangsspekulasjonene fikk enda mer vind i seilene torsdag.

Jærbuens far, Alfie Haaland, og agent, Mino Raiola, ble observert i Barcelona. Angivelig for å møte klubbpresidenten Joan Laporta. Deretter skal de ha tatt turen til Madrid.

KLUBBESØK: Spanske Sport fikk tak i bilder av Alfie Haaland og Mino Raiola i Barcelona torsdag.

Spilleren har selv gitt uttrykk for at han er fornøyd i Dortmund, og sagt at han ikke stresser med en overgang.

Skulle det derimot være tilfellet, har historien vist at en overgang kan være lettere sagt enn gjort.

Treningsfeide og streik

Ousmane Dembélé er Dortmunds største salg. Den franske driblefanten gikk til nettopp Barcelona for mer enn en milliard kroner i 2017. Da hadde han bare vært én sesong hos de gule og svarte.

Dortmund gikk tidlig ut og ga klar beskjed.

– Ousmane Dembélé har en langtidskontrakt. Han spiller for Dortmund den kommende sesongen, slo sportssjef Michael Zorc fast i starten av overgangsvinduet, ifølge ESPN.

Ryktene ga seg ikke av den grunn. En krangel med lagkamerat Roman Bürki på treningsfeltet satte fart på dem.

Strangely similar to Neymar's case, Ousmane Dembélé was restrained by teammates after clashing with Dortmund keeper Burki in training. pic.twitter.com/irkcKsLMfV — Jordan (@FourFourJordan) July 31, 2017

Dortmund avviste at klubbene var enige, og advarte om at 100 millioner euro ikke ville være nok for at de skulle gi slipp på stjernespilleren. Noen dager senere dukket ikke Dembélé opp på trening.

– Vi vet ikke hvorfor. Vi håper at det ikke har skjedd noe fryktelig, ble daværende Dortmund-trener Peter Bosz sitert på.

Ifølge Massimo Mariotti, som jobbet som oversetter for laget og hjalp de utenlandske spillerne, fikk ingen i klubben kontakt med spilleren på tre dager. Det sa han til Goal.

Sent i overgangsvinduet falt brikkene på plass. Ifølge Transfermarkt endte summen på 135 millioner euro. Dortmund-målvakt Roman Weidenfeller sa det senere rett ut: Slik forlater man ikke en klubb.

– Det skapte en utrolig uro som ikke kunne bli roet ned av noen. Dette er en lagsport. Fotball er ikke tennis, sa han, ifølge ESPN.

NEYMAR-ERSTATTER: Ousmane Dembélé signerte for Barcelona på tampen av overgangsvinduet sommeren 2017, noen uker etter at Neymar signerte for PSG. Foto: Manu Fernandez

Kalte sjefen for klovn

Rolig gikk det heller ikke for seg da Pierre-Emerick Aubameyang dro til Arsenal, et knapt halvår senere. Gaboneren hadde vært klubbens fremste målscorer i flere sesonger.

Da han spilte sin siste kamp for Dortmund, ble han møtt med følgende banner av fansen, ifølge DW:

«Ingen spiller er større enn klubben vår».

STOROVERGANG: Pierre-Emerick Aubameyang avbildet på flyplassen i Dortmund før overgangen til Arsenal. Foto: Guido Kirchner

Stjernespissen flørtet offentlig med flere storklubber før overgangen. I løpet av sesongen ble han vraket til kamp to ganger på grunn av disiplinære årsaker, ifølge Independent. Såpass stort ble bråket at Aubameyang beklaget til Dortmund-fansen etter overgangen.

– Kanskje gjorde jeg det ikke på den beste måten, medga han på Instagram.

Nesten to år senere havnet han i en offentlig krangel med Dortmund-direktør Hans-Joachim Watzke. Sjefen antydet at Aubameyang dro til London for pengenes skyld.

– Han får nok en god følelse når han sjekker bankkontoen sin, men på onsdager kan han se på Champions League og være trist, sa han, ifølge The Guardian.

Aubameyang tok til motmæle.

– Best for deg at jeg ikke snakker om hvorfor jeg dro fra Dortmund. Mr. Watzke, du er en klovn. Jeg husker da du sa at vi aldri skulle selge Ousmane, før du var den første til å ta pengene, skrev han på Twitter.

DIREKTØR: Hans-Joachim Watzke er tilsynelatende en beinhard mann å forhandle med. Nylig ble det klart at direktøren blir i klubben til 2025. Her etter at Erling Braut Haaland ble hentet fra Red Bull Salzburg. Foto: Joel Kunz

Raiola skal ha kastet stol

Heller ikke Henrikh Mkhitarjan forlot den tyske giganten uten en viss frustrasjon. Playmakeren ønsket seg til Manchester United.

Etter fire måneder med forhandlinger, ga armeneren beskjed om at han ikke ville forlenge kontrakten. Da hadde han bare ett år igjen.

Watzke uttalte at de ville beholde stjernespilleren ut kontraktsperioden. Noe Mino Raiola, som har Mkhitarjan på spillerlisten, likte dårlig.

– Det er veldig dårlig lederskap. Manchester United er en unik mulighet. Micki ønsker å dra dit, sa Raiola, ifølge The Guardian.

Team Mkhitarjan ga ikke opp. Angivelig ble Raiola så frustrert under forhandlingene med Dortmund at han kastet en stol.

– Henrikh er ikke typen til å ha konflikter. Han etterlater det til meg. Vi gir ikke opp, sa Raiola, ifølge Manchester Evening News.

SIGNERTE: Drøyt to uker senere ble Mkhitarjan klar for Manchester United. Ifølge Transfermarkt lå overgangssummen på 42 millioner euro. Foto: Jon Super

Bayern-overgangene

Etter at Dortmund hadde etablert seg i Europa-toppen igjen under Jürgen Klopp, dro flere av deres største stjerner til erkerival Bayern München. Først ut var Mario Götze. Da utløste rivalen utkjøpsklausulen.

Robert Lewandowski ønsket å følge etter. Dortmund nektet imidlertid å selge stjernespissen til rivalen, noe som endte i at han dro gratis ett år senere.

SOLGT: Strategien var motsatt da Mats Hummels (til venstre) gikk til Bayern. Han ble solgt ett år før kontrakten løp ut. Ifølge Transfermarkt lå summen på 35 millioner euro. Foto: Christof Stache

Vil ha gigasum for Haaland

Så spørs det om et salg av Haaland vil bli aktuelt til sommeren. Angivelig har jærbuen en utkjøpsklausul på 75 millioner euro, men den slår ikke inn før neste sommer.

Skal Dortmund selge ham i år, vil de kreve minst 150 millioner euro, hevder den velrennomerte journalisten Fabrizio Romano. Den summen tilsvarer 1,5 milliarder kroner etter dagens kurs.

Dortmund-sportssjef Michael Zorc hevder at han har et avslappet forhold til Raiola og Alfie Haalands klubbesøk torsdag.

– Jeg snakket med Mino Raiola. Vi har gjort intensjonene våre veldig klare. Jeg har ingen problemer med at Alfie og Mino ønsker å sole seg ved Middelhavet. Jeg er avslappet fordi jeg vet hva vi vil ha, sier sportssjef Michael Zorc til Sport1.