Trafikkaos på Vikafjellet: - Åpen for fri ferdsel igjen

Etter lange køer og store trafikale problemer på riksvei 13 er Vikafjellet nå åpent for fri ferdsel igjen.

Vikafjellet var midlertidig stengt torsdag ettermiddag etter at flere biler hadde parkert i veien for trafikken.

Rett før halv fem skriver politiet på Twitter at Vikafjellet er åpent for fri ferdsel igjen.

TV 2-ansatte Katarina Swendgaard var på tur på Vikafjellet og ble stående i trafikkorken i omkring 30 minutter.

Over telefon fortalte Swendgaard at politiet stengte fjellet til de hadde fått unna bilene som skulle ned.

Årsaken til trafikkaoset var, i følge politiet, veldig mange mennesker som var på tur i finværet og parkerte på begge sider av veien slik at det ble for smalt for andre kjøretøy å komme forbi.