Intensivsykepleier Kari frykter påskesmitte: – Vi nærmer oss en smertegrense

Antall koronapasienter innlagt på norske sykehus nærmer seg toppnivå. Situasjonen er allerede krevende for de ansatte, men nå kan det bli enda verre.

På Rikshospitalets intensivavdeling tar de i mot de aller sykeste koronapasientene.

Flere er så dårlige at de ikke lenger klarer å puste på egenhånd. Da er det intensivsykepleier Kari Bue og resten av teamet som har ansvar for å blåse luft ned i de stive lungene.

– Jeg jobber med de pasientene som er så syke at vi er usikre på om de kommer til å klare seg, sier Bue.

12 måneder med pandemi har satt sine spor, og nå står helsevesenet midt i en tredje smittebølge.

SMITTEVERN: Intensivsykepleierne må ha fullt smittevernutstyr når de skal pleie koronapasientene. Her er Bue sammen med kollega Trine Olsen Wigfors. Foto: Privat

– Vi er rett og slett veldig slitne, og nå er jeg redd for at smitten vil øke enda mer på grunn av påskeferien, sier Bue.

Nådeløst og brutalt

Det har blitt lange dager og mange krevende vakter for Kari Bue og de andre intensivsykepleierne det siste året.

– Man merker at det er en trøtthet. Nå har vi stått i dette i ett år allerede. Jeg hadde håpet at ting endelig skulle bli bedre i 2021, sier Bue.

Hun har sett hvor nådeløst og brutalt viruset kan være. Den siste tiden har de også hatt flere yngre pasienter på intensivavdelingen.

– Det er nesten umulig å forstå hvis du ikke har sett det selv. Det er brutalt for kroppen å ligge så lenge på pustehjelp, sier Bue.

Får ikke tatt pause

For å behandle koronapasientene må de ansatte ha på seg smittevernutsyr fra topp til tå. Det gjør det vanskelig å ta pauser i løpet av vakten.

– Det er veldig tungvint. Du må ut fra rommet, gjennom en sluse og så av med alt smittevern. Deretter må du gjenta hele prosessen når du skal tilbake i rommet, sier Bue.

For å unngå pauser og dobesøk har Bue begynt å planlegge hvor mye hun kan drikke før hun drar på jobb.

NY HVERDAG: Selv om Bue er vant til å jobbe med alvorlig syke pasienter, er hverdagen under pandemien en ganske annen enn tidligere. Foto: Privat

– Det blir som regel bare en pause, sier Bue.

Frykter påskeferien

På to uker har antallet koronapasienter på norske sykehus nesten doblet seg. Det er Rikshospitalet og de andre sykehusene i Helse Sør-Øst som har flest pasienter.

Torsdag var det 293 innlagte koronapasienter, hvorav 57 av pasientene fikk respiratorbehandling. Rekorden for antall innlagte er fra april i fjor, og ligger på 324.

FHI frykter at antallet vil stige ytterligere etter påskeferien.

– Vi er bekymret for utviklingen som har vært de siste ukene, og vi er særlig bekymret for påsken, hvor vi vet at det er økt reiseaktivitet og økt sosial omgang, sier avdelingsleder Line Vold i FHI.

Selv om regjeringen har innført strenge nasjonale tiltak, er Kari Bue bekymret for at påsken kan føre til flere innleggelser.

– Vi har veldig dårlig erfaring med ferier. Smittetallene har økt etter de siste feriene, så vi er litt spent på om befolkningen orker å følge alle reglene i påsken. Det er nok mange som er veldig lei, og det forstår jeg selvfølgelig godt, sier Bue.

Hun ber derfor alle nordmenn være ekstra flinke til å følge restriksjonene i påsken.

– Min oppfordring er at folk bare må holde ut. Hold avstand, begrens nærkontakt, bruk munnbind og ha god håndhygiene. Vi må gjøre det vi kan for å hindre at smitten sprer seg i ferien, sier Bue.

– Nærmer oss smertegrensen

Pandemien har synliggjort den kritiske mangelen på intensivsykepleiere på norske sykehus.

KREVENDE: Det har vært krevende å være intensivsykepleier under pandemien. Foto: Jil Yngland

– Det er en enorm arbeidsbelastning. Vi har svært begrenset tilgang på vikarer nå, så vi må være våre egne vikarer, sier Bue.

Vanligvis er norske sykehus avhengige av utenlandske vikarer for å få timeplanen til å gå rundt. Under pandemien har dette vært utfordrende.

– Folk har vært veldig flinke til å steppe inn og ta ekstravakter. Man kjenner jo på et ansvar for at kollegene skal ha det bra på jobb, og for å ha det bra på jobb må det være nok folk, sier Bue.

Men over ett år med lange dager og mange ekstravakter begynner å tære på.

– Vi har ikke så mange flere ekstravakter å by på. Vi begynner å nærme oss en smertegrense, sier Bue.

– Står om liv og død

Faggruppen for intensivsykepleiere i Norsk sykepleierforbund har fått en rekke henvendelser fra slitne intensivsykepleiere den siste tiden.

– Litt stress kan være bra, men nå begynner det å tippe helt over. Det å jobbe så mye går utover fritid, søvn og tid med familien. Det er ikke bra. Alle trenger litt fri og tid til å koble av, sier Paula Lykke, leder for forbundets landsgruppe av intensivsykepleiere.

BEKYMRET: Lykke er bekymret for den enorme arbeidsmengden norske intensivsykepleiere har under pandemien. Foto: Sunniva Tønsberg Gaski

Mange sykehus har blitt nødt til å hente sykepleiere fra andre avdelinger for å få nok folk på intensivavdelingene.

– Det står om liv og død på en intensivavdeling. Vi holder på med kontinuerlig behandling, og det kan være krevende arbeid, sier Lykke.

Det er alltid minst én intensivsykepleier per koronapasient, noen ganger er det behov for enda flere.

– Det høres kanskje ikke så mye ut med 47 koronapasienter på intensivavdelingen, men vi må huske at dette kommer i tillegg til alle de andre pasientene, sier Lykke.

– Bekymret er en underdrivelse

Lederen for faggruppen for intensivsykepleiere deler Bues bekymring om at situasjonen kan bli enda mer krevende etter påsken.

– Å si at jeg er bekymret er en underdrivelse. Jeg er skikkelig redd for at de neste ukene vil bli enda verre, sier Lykke.

Hun har stor forståelse for at mange sykepleiere synes det er tungt å stå i en tredje smittebølge.

– Jeg tror mange av oss trodde at det skulle bli bedre i 2021, men så skjedde det motsatte. Det er utfordrende. Heldigvis er det et enormt samhold i intensivmiljøet hvor alle står på, støtter hverandre og jobber hardt, sier Lykke.