Ble du lurt av disse aprilspøkene?

At elbiler kan svekke potensen, Sverige lokker vaksinelystne nordmenn over grensen, og Datatilsynet pålegger alle å skifte tastatur, er blant årets aprilspøker.

1. april er dagen mange benytter til å lure familie, venner og bekjente med forholdsvis uskyldige spøker av ulik grad. Også i pressen hender det at det dukker opp nyheter som peker seg ut.

Blant årets aprilspøker i pressen er ny forskning som viser at menn ikke bør kjøre elbil. En «rapport» fra Sverige viser nemlig en klar sammenheng mellom elbil-eiere og dårlig potens, skriver Vårt Oslo.

Ellers forsøkte Strømstad kommune å lokke nordmenn over grensen ved å tilby ekstra AstraZeneca-vaksiner til alle med hytte i Sverige. VG siterer Strømstad Tidning på aprilspøken.

Pålegger alle å skifte tastatur

Datatilsynet kunne torsdag opplyse om at de i all hemmelighet de siste årene har gjort en grundig utredning av hvor mye nordmenn avslører gjennom måten man bruker tastaturet på.

De konkluderer med at de ikke ser noen annen utvei enn å pålegge alle i Norge, privatpersoner og bedrifter, om å skifte tastatur innen året er omme.

Samtidig skriver Nettavisen at regjeringen har besluttet å endre begrepene «nordmann», «mor» og «far» fordi det er undertrykkende begrep som holder minoriteter nede. Man skal heretter si «nordhen» fremfor «nordmann», ifølge aprilspøken.

Også Meteorologisk institutt har sin aprilspøk klar. Skjærtorsdag lanserte de nemlig en ny banebrytende værtjeneste som lar nordmenn selv få velge været der de befinner seg.

Hitler-besøk i Molde

Tradisjonen er lang for at pressen benytter seg av muligheten til å lage spøkefulle saker 1. april.

Tilbake i 1938 trykket Romsdals Budstikke en artikkel om at ingen ringere enn Adolf Hitler dukket opp på en snarvisitt i Molde, skriver NRK. «Hitler» lot seg sågar bli intervjuet i avisen, hvor han fortalte at han skulle fortsette norgesferien sin videre i Ålesund.

NRK Dagsrevyen kunne i 1992 melde at daværende USA-president George H.W. Bush var på et hemmelig besøk i Bergen for å underskrive en vennskapsby-avtale.

Mange medier har imidlertid de siste årene blitt mer tilbakeholdne med slike aprilsnarrspøker i lys av diskusjonen rundt falske nyheter, som har vært et omstridt tema de siste årene.

Fakta om aprilsnarr: * Ifølge gammel skikk har man 1. april lov til å forsøke å narre andre, narre april. Den som lar seg narre, kalles aprilsnarr. Aprilsnarr brukes også om selve spøken. * Skikken er utbredt over det meste av Europa og den vestlige verden. Et unntak er Spania og andre spansktalende land der narredagen er 28. desember. * Opprinnelsen til skikken er usikker, men det kan være en levning av en søreuropeisk folkelig vårfest. * I eldre norsk tradisjon var det også alminnelig å drive med narrestreker 1. mai, og den som da ble narret, ble kalt mai-gås. * I nyere tid har vært populært med aprilspøker i aviser og andre nyhetsmedier. (Kilde: Store norske leksikon, Wikipedia)

