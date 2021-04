UD og FHI advarer om svindelforsøk

UD opplyser at flere har blitt oppringt av deres telefonnummer.

I samtalen bes folk om å sette over penger for å løse problemer med oppholdstillatelse.

– De påstår at det er noe i veien med vedkommende sin oppholdstillatelse og ber dem sette over penger for å løse problemet, skriver Utenriksdepartementet.

Alle som får en slik oppringning, bes om å melde ifra til politiet, gi beskjed til telefonoperatør og ikke overføre penger.

– Norge ber aldri om penger for denne typen tjenester. Spørsmål om oppholdstillatelse må rettes til Utlendingsdirektoratet (UDI), opplyser UD.

Det jobbes med å få oversikt over omfanget. Politiet er på saken.

Også FHI opplyser torsdag om mulige svindelforsøk. På Twitter skriver de at de har fått meldinger om svindel-epost sendt i deres navn med overskriften «registrert smitte».

– Eposten har en fil mottaker bes åpne og avsender har en filemail.com-adresse. Eposten er ikke fra FHI og vedlegget bør ikke åpnes! Vi har bedt HelseCERT undersøke saken, står det i meldingen.

