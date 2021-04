Hyller nær venn med donasjon

For en drøy uke siden raste fansen mot milliardær og superstjerne Kylie Jenner (23). Grunnen var at hun delte en donasjonslenke og oppfordret følgerne sine til å donere penger til hennes tidligere makeup-artist. Han lå nemlig på sykehuset og var alvorlig skadd etter en ulykke.

Kritikken gikk ut på at folk mente hun burde punge ut for operasjonen selv:

«Kylie Jenner, en milliardær som tjener tusenvis i timen, ber folk om å DONERE penger til en 60k hjerteoperasjon for sin egen makeup-artist», skrev en fan på Twitter.

Nå har hun imidlertid åpnet lommeboka for en annen god sak, og det til ære for sin gode venn Harry Hudson (27).

En hjertesak

Hudson er artist, men er aller mest kjent som en av Kylie Jenners beste venner. 27-åringen har i mange år kjempet mot lymfekreft, men er nå friskmeldt.

I kjølvannet av sykdomsforløpet annonserte Jenner i 2017 at hun ville samle inn penger til «Teen Cancer America» gjennom salget av sminkekolleksjonen «Kylie Cosmetics Birthday Collection». Det er disse pengene hun nå donerer bort.

– «Teen Cancer America» er en fantastisk organisasjon, og jeg føler meg så heldig som ble introdusert for dem gjennom Harry. Det har vært en utrolig prosess å se dette bli til virkelighet, og jeg sender lykkeønsker til alle pasienter og deres familier, sier Jenner i en pressemelding.

Et nytt spektakulært bygg

Pengene skal brukes til et nytt bygg på sykehuset som skal dekke behovene til unge voksne.

Bygget skal hete «Hey, I'm Here For You Teen Lounge» og skal inneholde videospill, en stor TV-skjerm, et meditasjonsrom og et rom der pasientene kan sosialisere med hverandre.

Navnet på rommet er oppkalt etter Hudsons egen veldedighetsorganisasjon «Hey, I'm Here For You» som han opprettet for å hjelpe kreftsyke tenåringer etter at han selv ble frisk.

– Jeg er så takknemlig for Kylies vennskap og påvirkningen hun har hatt på livet mitt og kampen min mot kreft min. Hun har alltid vært der for meg, og sammen ønsket vi å finne en måte å være der for andre unge mennesker som kjemper mot denne sykdommen, sier Hudson i en pressemelding.