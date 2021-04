Uenige om Solskjær-kontrakt – fyrer løs mot trofé-uttalelse

Det er over to år siden Ole Gunnar Solskjær ble ansatt som permanent manager i Manchester United. Nå nærmer 48-åringen seg en ny kontrakt på Old Trafford.

– Klubben ønsker å forlenge, både for å hindre spekulasjoner, men også for å gi Ole selvtillit. De er fornøyd med jobben han gjør både på og utenfor banen. De er fornøyde med retningen klubben er på vei, og de føler han fortjener en ny kontrakt, sier The Times-journalist Paul Hirst til TV 2.

Hirst, som bor like utenfor Manchester, har fulgt de røde djevlene med argusøyne i en årrekke. Han mener det er spesielt én ting som gjør Solskjær til rett mann for Manchester United.

– Man ser spillernes utvikling og holdninger. Jeg var her på slutten av Mourinho-æraen og da var hele plassen giftig. Det var en sint mann som gikk rundt og fyrte løs mot alle, nå er det helt motsatt. Det er harmoni og lidenskap, forklarer Hirst.

Uenig

Den harmonien og lidenskapen gir trolig Solskjær en forlengelse. Kristiansunderens nåværende kontrakt med United strekker seg ut neste sesong og gir 48-åringen en årslønn på rundt 80 millioner kroner. Nå spekuleres det i at Ed Woodward og co vil tilby nordmannen en ny treårskontrakt ved sesongslutt, med en årslønn på godt over 100 millioner kroner.

– Jeg tror det er riktig avgjørelse. Man ser progresjonen, selv om den progresjonen trenger et trofe. Ambisjonen til United er å vinne Premier League igjen, og de tror nå at de har strategien og manageren som skal til for å klare det, forklarer Hirst.

Men ikke alle er enig i at Solskjær fortjener en ny avtale. Skribent i lokalavisa Manchester Evening News, Samuel Luckhurst, er av dem som er skeptisk til en forlengelse.

– På dette tidspunktet synes jeg ikke det er riktig siden han fortsatt har ett år igjen av kontrakten. Jeg ser ikke behovet for å haste med det nå. Hadde det vært snakk om Mourinho, Guardiola eller Pochettino, hadde det vært greit, fordi det er alltid andre klubber som ønsker å hente dem. Det er ikke tilfellet med Solskjær, mener Luckhurst.

– Klumsete

Godt inne i sin andre fulle sesong i sjefsstolen på Old Trafford venter Solskjær fortsatt på sin første tittel som United-sjef. Luckhurst gir nordmannen ett år på å klare det.

– Ett år er en rettferdig tidshorisont. Nå legger han alle kortene sine på en 2. plass i ligaen, klarer de det har det vært utvikling hvert år. Så er spørsmålet hvor man går videre derfra. Han sier mer eller mindre at de må vinne Premier League neste sesong, påpeker Luckhurst, som synes enkelte av Solskjærs uttalelser i det siste har vært merkelige.

– Før returen mot Milan i Europaligaen snakket han ned viktigheten av trofeer. Han hadde rett i at posisjonen i ligaen er bedre enn tidligere, men måten han ordla seg på var klumsete og det var enkelt å tolke det som noe negativt. Det var noe supporterne snakket om og det er flere jeg har snakket med som ikke var fornøyde med de uttalelsene, forklarer lokaljournalisten, og sikter til pressekonferansen før møtet med italienerne der Solskjærs blant annet sa følgende:

– Noen ganger kan trofeer overskygge jobben man gjør bak lukkede dører. Jeg føler vi forbedrer oss hele tiden og vi nærmer oss. Et trofe ville vært en boost for oss alle.

Hirst på sin side tror derimot ikke at Solskjærs suksess kommer til å måles i trofeer i like stor grad som det har gjort for hans forgjengere.

– Jeg tror at så lenge de avslutter innenfor topp fire, eller er tittelutfordrere, vil eierne være fornøyde. Som Ole selv har sagt, trofeer kan av og til overskygge framgangen ellers. Jeg tror styret fokuserer på posisjonen i ligaen og de økonomiske fordelene det fører med seg. Man får mye penger ved å kvalifisere seg til Champions League, så det er hovedprioriteten til klubben, mener Hirst.

Supporterne splittet

Som journalistene er også Manchester United-supporterne splittet i sitt syn på Solskjær. Hirst mener man kan dele de inn i to kategorier: de som skriver på sosiale medier og de som normalt følger laget fra tribuneplass.

– Jeg tror fansen er ganske fornøyd med hvordan det går, spesielt de som er litt fornuftige. De innser at det ar vært en enorm avstand mellom City og United de siste årene, og det vil ikke forsvinne i en håndvending. Det har vært noen misfornøyde reaksjoner i sosiale medier, men det er ikke et riktig barometer for å beskrive hvordan de virkelige supporterne føler det. sier Hirst og fortsetter:

– Om det var fans på Old Trafford nå ville de fortsatt sunget navnet hans. Jeg vil si at de fleste Manchester United-supportere er fornøyde med tingenes tilstand for øyeblikket.

Luckhurst på sin side tror mye står og faller på resultatene de neste månedene. Med ni kamper igjen av Premier League-sesongen ligger Solskjærs menn på en foreløpig 2. plass, og i neste uke venter den første kvartfinale-kampen mot Granada i Europaligaen.

– Vinner de Europaligaen denne sesongen, samtidig som de ender på 2. plass, har de gjort en meget god sesong. Har de fortsatt ikke et trofe på denne tiden nesten år, så må de derimot kanskje se seg om etter en annen manager, avslutter Luckhurst.