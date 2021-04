– Vi tenkte det allerede for et år siden, men da var det ikke lett å si

FHI er bekymret for at smitten skal øke etter påske. Samtidig har det kommet vaksinenyheter som gir grunn til optimisme.

Det siste døgnet er det registrert 871 koronasmittede i Norge, som er 198 færre enn dagen før. De siste syv dagene er det til sammen registrert 5975 nye smittetilfeller.

De høye smittetallene i Norge ser ut til å være på vei ned, samtidig som en stadig større del av befolkningen vaksineres.

En ny amerikansk studie anslår at Pfizer- og Moderna-vaksinene er 90 prosent effektive mot koronasmitte, som betyr at de hindrer vaksinerte i å smitte andre.

FHI varsler at det om kort tid kan komme lettelser for innbyggere som er vaksinert.

– De siste studiene har lært oss at vaksinen er 90 prosent effektiv mot både alvorlig sykdom og smitte, men det er likevel for tidlig å endre på retningslinjene. Men dette vil vi jobbe med framover, og det vil nok komme nye regler og retningslinjer for de som er vaksinerte om kort tid, sier fagdirektør i FHI, Frode Forland, til TV 2.

– Må lenger ned

FHI-direktør Camilla Stoltenberg var gjest hos Nyhetskanalen på skjærtorsdag. Hun håper smittetallene fortsetter å synke i ukene framover.

– Det ser lovende ut, men vi er helt avhengig av at alle fortsetter å følge reglene en stund til. Smittetallene må enda lenger ned, sier Stoltenberg.

Onsdag opplyste FHI at R-tallet i Norge ligger på 1,0, og 0,7 i Oslo. R-tallet er en beregning av hvor mange personer hver smittede person i gjennomsnitt smitter videre.

– Hvor lavt må vi for at vi skal kunne åpne mer opp?

– Det er en kombinasjon av R-tallet og antall smittede i samfunnet. Vi følger med på begge deler, i tillegg til om trenden går opp eller ned. Vi har sett at det kan snu fort, så vi har ikke satt et bestemt tall, sier Stoltenberg.

– I august var vi for eksempel nede i 300 nye smittede per uke, og vi må helst enda lenger ned enn det.

– Minst like viktig å slå ned utbrudd

FHI-direktøren sier situasjonen er krevende, ettersom det hele tiden kan komme nye varianter av viruset som er mer smittsomme og gjør flere personer alvorlig syke.

– Fra jul har den såkalte engelske varianten tatt overhånd i Norge. Andre varianter kan gjøre det samme, så dette følger vi med på hele tiden, sier Stoltenberg.

Hun peker på at vaksinasjon kan innebære at varianter av viruset som vaksinen ikke fungerer like godt mot, begynner å ta over.

– Derfor er det minst like viktig som før å slå ned alle utbrudd så fort som mulig.

Det har vært mye usikkerhet knyttet til når Norge vil motta ulike vaksineleveranser. Stoltenberg forteller at FHI nå er mer optimistiske når det gjelder forutsigbarheten i leveransene.

– Men vi har sett at det har vært uforutsigbart, og det har hele veien skjedd ting som gjør at vi ikke vet hvor mange vaksiner vi kommer til å ha.

FHI har nylig presentert et nytt vaksinasjonsscenario som viser at Norge kun blir noen få uker forsinket dersom AstraZeneca-vaksinen ikke blir tatt i bruk igjen.

– Det var ikke lett å si det

Norge går inn i påsken med synkende smittetall. FHI er bekymret for at smittetallene vil stige igjen etter påske.

– Ja, det er vi veldig bekymret for. Vi har ofte erfart at vi mister litt oversikten i ferier, fordi folk ikke tester seg på samme måte som vanlig og kanskje ikke melder seg like raskt til lege. Vi er bekymret for at folk gjennom påsken vil treffe litt for mange i skibakkene, og om det kommer litt for mange over grensen med smitte, sier Stoltenberg.

I 2020 var det hytteforbud gjennom påsken. I år er det lov til å reise på hytta, til tross for at vi har mer smittsomme virusvarianter i samfunnet.

– Det er veldig strengt selv om man får dra på hytta. Man skal ikke være sammen med andre der heller, og man skal forsøke å unngå å ha kontakt med folk på stedene man reiser til, understreker Stoltenberg.

– For ett år siden – hadde du trodd at du fortsatt skulle sitte her og snakke om denne pandemien?

– Ja... Vi i Folkehelseinstituttet, som har jobbet med pandemier i mange år, var nok allerede da klar over at det ikke var usannsynlig. Det var ikke så lett å si det på det tidspunktet, men vi tenkte på det.

FHI varsler at det vil komme lettelser i tiltakene etter hvert som flere og flere blir vaksinert.

– Det vil det, men akkurat takten på det er vanskelig å si. Vi fikk veldig gode nyheter for noen dager siden om at vaksinene reduserer smittespredning kraftig. Det er en viktig forutsetning.