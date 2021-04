Junker ferdig i Bodø/Glimt

Det bekrefter Bodø/Glimt i en pressemelding.

I meldingen skriver klubben at et bud på fjorårets toppscorer i Eliteserien ble godtatt mandag kveld.

– De som kjenner meg vet at jeg har hatt et stort ønske om å prøve meg i Asia, og da særlig i Japan. Urwa er en stor klubb og det er et godt neste skritt for meg. Jeg får utfordret meg, kommet meg ut av komfortsonen og utviklet meg enda mer, sier Junker.

Junker-bråket

Det var mye fokus på dansken da han valgte å forlate hotellet på spanske Marbella, uten å gi beskjed til klubben.

– Her kan jeg ikke være mer, hadde spisses sagt til journalister i Avisa Nordland da han sjekket ut søndag kveld.

Nå ønsker spissen å legge hendelsen bak seg og takker Glimt for et fantastisk år.

– Når alt kommer på avstand kan vi alle sammen se tilbake på det fantastiske året vi hadde i fjor. Jeg og laget var med på å skrive historie. Det er det som betyr noe, sier han og legger til;

– Jeg gjorde helt rett i å dra til Glimt og få forløst det potensialet som var i meg. Derfor vil jeg rette en stor takk til trenerene, og resten av laget. Glimt er utrolig dyktige til å utvikle offensive spillere. Det må vi kunne si at jeg er et godt bevis på.

Ikke god timing

Daglig leder i Bodø/Glimt, Frode Thomassen, opplyste til TV 2 mandag at de ikke kunne godta et salg av Junker, fordi de ikke ville ha tid til å finne en erstatter. Nå er et bud omsider blitt godtatt.

– Timingen for et salg nå er ikke rett, sa Thomassen.

Glimt har nylig hentet den brasilianske kantspilleren Pernambuco på lån. Tidligere i vinter signerte de også Erik Botheim.

Sistnevnte ble hentet gratis etter at Rosenborg valgte å avslutte kontrakten med 21-åringen. Botheim har så langt levert varene i Glimts sesongoppkjøring. Han sto for begge målene da Bodø/Glimt vant 2–0 mot spanske Linense onsdag.

Artikkelen oppdateres.