Norges OL–grupper er klare

Tøffe trekninger for både håndballjentene og gutta.

For første gang i OL-historien har Norge med lag i begge klasser. Sist gang de norske håndballherrene deltok i OL var i 1972.

– Jeg synes jentene var heldigere enn gutta, sier TV 2s håndballekspert, Bent Svele.

Håndballherrenes OL–gruppe:

Norge

Frankrike

Tyskland

Brasil

Spania

Argentina

Norge møter Brasil i første kamp. Herrene var i den øverste seeding-gruppen sammen med Danmark, som spiller i Gruppe B.

I gruppe B spiller lagene: Danmark, Sverige, Portugal, Japan, Egypt og Bahrain.

Håndballkvinnenes OL–gruppe:

Nederland

Montenegro

Norge

Japan

Sør-Korea

Angola

Thorir Hergeirssons lag var rangert i seedingsnivå 3 og åpner mot Sør-Korea.

I gruppe B spiller: Spania, Ungarn, Russland, Sverige, Frankrike og Brasil.

OL-turneringene spilles i tidsrommet 24. juli-8. august med kamper for hvert kjønn hver annen dag. Herrene starter opp dagen etter OL-åpningen.

Til OL på målforskjell

For de norske håndballjentene ble veien til OL langt mer spennende enn først antatt.

Etter femmålstap mot Montenegro, og femmålsseier mot Romania, var håndballjentene avhengig av resultatet i kampen mellom Montenegro og Romania.

Heldigvis endte det med avansement for de norske håndballjentene. Romania manglet til slutt to scoringer for å gå videre på bekostning av Norge, men det ble Montenegro og Norge som fikk OL-billettene.

– Det er lenge siden jeg har fått tårer av å være kvalifisert til et mesterskap. Jeg er sykt glad og veldig, veldig lettet. Men kampen mellom Romania og Montenegro var egentlig altfor spennende, sa Katrine Lunde til TV 2 i etterkant av kampen.

– Går ikke an å være mer happy enn det vi er nå. Det var helt topp! Vi er kjempeglad, sa Thorir Hergeirsson fra Gardermoen.