BMWs 5-serie har alltid kombinert det rent praktiske som forventes av en familiebil med sporty kjøreglede.

Dessuten er bilene ofte godt utstyrt, det er mange ulike motoralternativer å velge mellom og bilene fra München byr også på en liten dose status.

Ulempen har for mange vært en pris som kan oppfattes som i overkant frisk. I alle fall med stor motor og mye utstyr. Likevel har modellen solgt jevnt og trutt her hjemme, til pengesterke nordmenn.

En av 5-serie generasjonene som har hatt stor suksess, er modellen som kalles F10 og F11. Den kom i 2010 og ble produsert fram til 2017. Det at bilene har fått såpass mange år på baken gjør selvfølgelig noe med prisene.

Har blitt rimelige i innkjøp

BMW 5-serie F10 og F11 får du nå til rett over 100.000 kroner.

Nå får man de eldste bilene som ofte har gått ganske langt til under 120.000 kroner, mens den dyreste fortsatt koster mye penger. Vi snakker over 600.000 kroner.

Med andre ord, både utvalget av biler og pris-spennet er stort på bruktmarkedet nå. Bilene er oppnåelige for veldig mange flere nå enn da de var nye.

Hvor gode er de egentlig – og hvilke erfaringer har de som eier og bruker disse bilene daglig?

Da gjør vi som vi ofte gjør – går rett til kilden – vår brukergenererte bilguide, Eierne mener. Der har nemlig nesten 100 eiere av BMW 5-serie lagt inn sine erfaringer med de ulike modellene.

Dette er noen eksempler på hva eierne forteller om sine BMW 5-serie.

Nesten som ny etter ni år

Faksimile fra Brooms «Eierne mener».

– Hvert minutt oppleves som glede! Det skriver eieren av en 525d xDrive. Sistnevnte er firehjulsdrift-systemet til BMW. Videre påpekes det av framkommeligheten på vinteren er god, samt at komfort og ergonomi også er veldig bra.

Her gis det full pott for kjøreglede. Det trekkes litt for tilbakevendende problemer med en returventil til eksosanlegget samt feilmeldinger på drivverket.

Det påpekes også at innkjøpsprisen er høy, men også at bilene holder seg godt i pris. Litt trekkes det også for drivstofforbruk. Men som eieren sier, greit nok med tanke på at dette er 1,9 tonn med kjøreglede.

Anmelderen gir 8,6 poeng av 10 mulige.

Les hele anmeldelsen her:

Dette er nok min siste BMW ...

Faksimile fra Brooms «Eierne mener».

God å kjøre og veldig komfortabel på langtur, med blant annet gode seter er noe denne BMW-eieren skriver om sin bil. Og han er slett ikke alene om å påpeke disse kvalitetene. De går igjen i mange anmeldelser.

Men alt er ikke bare fryd og glede. Det har vært mye og dyr påkost også. Forstilling, luftfjæring, bremser, klimaanlegg og rust, for å nevne noe. Dette skuffer eieren, som tydeligvis har hatt flere BMW-er tidligere.

Han avslutter sin anmeldelse med at det nok ikke blir noen nyere BMW etter denne. Anmeldelsen ender med 6,6 poeng av 10 mulige på denne 2011-modellen 520d.

Les hele anmeldelsen her:

Dyr, men fantastisk!

Faksimile fra Brooms «Eierne mener».

– Helt rå kjøremaskin! Slik oppsummerer eieren av en 2016-modell 530d xDrive sin bil. Videre forteller han at han gleder seg til hver kjøretur, at dette er BMW nummer fire og at bilholdet er uten bekymringer.

Det som det trekkes litt for, er beinplassen i baksetet og at bilen er dyr å kjøpe og eie. Ellers gis det full score over hele fjøla. Totalt ender det med 9,2 poeng av 10 mulige her.

Les hele anmeldelsen her:

Sporty luksus

Faksimile fra Brooms «Eierne mener».

Det er vanskelig å ikke gi full pott på kjøreglede, sier denne eieren av en 525d xDrive fra 2013. Det legges til at bilen er både kvikk og sterk og at girkassen er kjempegod.

Dessuten fremheves at bilen har et hyggelig dieselforbruk og at forsetene er veldig gode, mens det trekkes ørlitt for bakseteplassen.

Det trekkes også litt for noen få kvalitetsbrister. Bremser, luftfjæring og sensorer til dørhåndtak er det som nevnes.

Alt i alt ender det med 8,2 av 10 mulige poeng for denne bilen.

Les hele anmeldelsen her:

Oppsummering:

Alt i alt er eierne av BMW 5-serie (F10 og F11) godt fornøyde med bilene sine. Ikke overraskende er det kjøreegenskaper, det sportslige kombinert med det praktiske og følelse av litt luksus som framheves spesielt. Eiere av biler med firehjulsdrift er også svært godt fornøyd med hvordan xDrive systemet virker i praksis.

Men det stikkes helles ikke under en stol at bilene, og særlig ekstrautstyret, er kostbart i innkjøp. De fleste er godt fornøyde med kvaliteten på bilene, men noen har opplevd stor påkost.

Snittet på alle anmeldelsene her er på 8,6 poeng. Et stykke unna de som er aller mest fornøyde med bilene sine.

Men så og si helt likt med det vi oppfatter som de nærmeste konkurrentene til 5-serie. Nemlig Audi A6 og Mercedes E-Klasse fra samme årganger.

