USA ligger svært godt an i vaksineringen. Så langt har nesten 150 millioner doser blitt utdelt, og president Joe Biden lover at alle voksne amerikanere vil ha tilgang på vaksine i løpet av mai.

En rekke bedrifter gjør det de kan for å oppfordre amerikanerne til å faktisk ta vaksinen, skriver CNBC.

Øl og cannabis

Dersom man har bevis på at man er vaksinert mot koronaviruset, lover Krispy Kreme Doughuts bort én gratis donut hver dag resten av året.

I Cleveland får vaksinerte kinogåere gratis popcorn resten av måneden, og de øltørste får halvlitere til 10 cent - rundt 85 øre.

Krispy Kreme Doughuts lover gratis bakevarer resten av året. Foto: Lawrence Jackson/AP Photo

En rekke utsalgssteder for cannabis, såkalte «dispensaries», er også på tilbudssiden. I Arizona vil alle vaksinerte kunne hente seg gratis cannabisgodteri hos The Mint Dispensary.

I Michigan lover en tilsvarende bedrift en ferdigrullet joint til alle sine vaksinerte kunder. Tilbudet går under navnet «Pot for Shots» og er gyldig for alle over 21 år.

– Dette er en måte for oss å si takk for at du bidrar med å bekjempe pandemien og få oss tilbake til normalen, sier bedriften Greenhouse of Walled Lake.

Har effekt

Det er ikke bare tilbud som skal lokke amerikanerne til å vaksineres. Bangor Savings Bank deler ut 500 dollar, drøyt 4300 kroner, til alle ansatte som velger å vaksinere seg.

Andre bedrifter, som McDonalds, telefonselskapet AT&T og supermarkedkjedene Target, Dollar General og Trader Joe's er blant dem som tilbyr ansatte både avspasering og bonusbetalinger til alle ansatte som vaksineres. En rekke varehus deler også ut gavekort i tusenkronersklassen til ny-vaksinerte amerikanere.

De ulike tilbudene er mer enn bare ren gavmildhet. Av amerikanere som sier at de ikke ønsker å vaksinere seg, er nesten en fjerdedel villige til å ombestemme seg dersom de får en form for betaling. Samme undersøkelse viser derimot at 88 prosent av amerikanske bedrifter ikke planlegger å tilby vaksine-insentiv.