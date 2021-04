Vitne om dødsfallet: – Det hele kunne vært unngått

En ny dramatisk video av den dødelige pågripelsen fikk et av vitnene til å bryte sammen under rettssakens tredje dag.

Under rettssakens tredje dag viste aktoratet for første gang opptak fra eks-politimannen Derek Chauvins kroppskamera. Videoen viser hvordan politimennene truer Floyd med våpen.

– Vær så snill, ikke skyt meg. Jeg mistet nettopp moren min, bønnfaller Floyd.

– Jeg er ikke en slem fyr, legger 46-åringen til.

Senere ser man hvordan drapssiktede Chauvin legger hendene sine rundt halsen på Floyd, i et forsøk på å få ham inn i politibilen. Floyd protesterer og sier han er klaustrofobisk.

– Vi må få dette under kontroll, for han her er en stor fyr, sier Chauvin til et vitne som reagerer på politiets håndtering.

Konfronterte Chauvin

Vitnet var 61 år gamle Charles McMillian, som tok til tårene da videoen ble vist i rettssalen. I likhet med flere andre vitner, uttrykte McMillian skyldfølelse og sorg over Floyds dødsfall.

I videoen oppfordrer 61-åringen Floyd til å samarbeide med politibetjentene.

En tydelig preget Charles McMillian vitnet i retten onsdag. Foto: Court TV via AP

– Du kan ikke vinne, sier McMillian til Floyd, som på det tidspunktet ligger på bakken med kneet til Chauvin presset mot nakken. McMillian reagerer på oppførselen til politibetjenten, og sier han «ikke respekterer» Chauvins handlinger.

– Du har kneet ditt på nakken hans, det er ikke riktig, mann, sier McMillian i videoen.

– Greit, det er din mening, svarer Chauvin.

– Hjelpeløs

I retten ble McMillian spurt om hvorfor han hadde et behov for å tiltale Chauvin.

– Fordi det han gjorde var galt, svarte vitnet.

På et tidspunkt brøt McMillian sammen på vitnebenken.

– Jeg føler meg hjelpeløs. Jeg har ikke en mor heller, men jeg forstår situasjonen hans, forklarte 61-åringen. Retten måtte deretter ta en ti minutter lang pause før McMillian var i stand til å fortsette.

Ville gjøre Floyd en tjeneste

Årsaken til at politiet pågrep George Floyd, var en falsk 20-dollarseddel han hadde benyttet seg av i dagligvarekiosken Cup Foods. Butikkarbeideren Christopher Martin fortalte onsdag om sin opplevelse på den skjebnesvangre dagen.

George Floyd virket ruset inne i butikken, ifølge et av vitnene. Foto: Court TV via AP

Floyd virket «ruset» inne i butikken, og hadde ifølge Martin problemer med å svare på enkle spørsmål. Han skal likevel ha fremstått «vennlig og imøtekommende». Floyd forsøkte deretter å kjøpe en pakke sigaretter med en falsk 20-dollarseddel. Martin hadde tidligere på dagen nektet å ta imot en tilsvarende falsk lapp.

– Den andre kunden som kom inn forsøkte å svindle, som om han visste at det var en falsk seddel og at han ville lure meg. Jeg tror George ikke egentlig var klar over at det var en falsk seddel, så jeg tenke at jeg gjorde ham en tjeneste, fortalte Martin i retten.

– Kunne vært unngått

Heller enn å konfrontere Floyd, valgte Martin å nevne den falske seddelen for sjefen. Deretter tok en kollega kontakt med politiet, som rykket ut til stedet.

Martin sa dødsfallet fikk ham til å føle «vantro og skyld».

– Hvis jeg bare ikke hadde godtatt seddelen, kunne det hele vært unngått.

Christopher Martin føler skyld etter dødsfallet. Foto: Court TV via AP

Både Martin og McMillians vitnesbyrd illustrerer hvordan vitnene til pågripelsen følte seg hjelpeløse og medskyldige i dødsfallet, slik som også var tilfellet tirsdag. Da vitnet Darnella Frazier, tenåringen som filmet den brutale pågripelsen.

– Det har vært netter hvor jeg ligger våken og beklager til George for at jeg ikke gjorde mer og ikke fysisk grep inn og reddet livet hans, sa en tårevåt Frazier til juryen.