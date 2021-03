15 millioner vaksinedoser ødelagt etter fabrikktabbe

Uhellet skjedde på en fabrikk i Baltimore, hvor det produseres to ulike vaksinetyper. Arbeiderne blandet ingrediensene i de to vaksinene, noe som gjorde at flere millioner doser ble ødelagt, skriver New York Times.



Menneskelig svikt

Tabben skjedde for flere uker siden, og medførte at det amerikanske legemiddelverket ikke kunne godkjenne vaksiner produsert hos fabrikken. Dermed blir deler av vaksinasjonen i USA utsatt på ubestemt tid.

Myndighetene sier uhellet skjedde som følge av en menneskelig svikt.



Fabrikken drives av Emergent BioSolutions, som produserer vaksiner for både Johnson & Johnson og AstraZeneca.

Legemiddelgiganten Johnson & Johnson er den siste vaksinen som er godkjent av amerikanske myndigheter. Ettersom vaksinen kun krever én dose for å gi immunitet mot koronaviruset, har Johnson & Johnson blitt hyllet for å øke hastigheten til amerikanernes vaksinasjonsprogram.

Flause

Fabrikktabben er dermed en real flause for legemiddelprodusenten, som ikke får sendt ut noen nye vaksinedoser før amerikanske myndigheter har etterforsket hendelsen.

New York Times skriver at alle fremtidige doser av vaksinen, i alt flere titalls millioner, var planlagt å komme fra nettopp fabrikken i Baltimore. Denne utrulleringen henger nå i en tynn tråd, og alle dosene produsert ved fabrikken må gjennomgå en omfattende kvalitetskontroll.

Til tross for forsinkelsene, forventer fremdeles amerikanske myndigheter at de vil ha nok doser til å nå president Joe Bidens vaksine-mål. Demokraten har lovet at alle voksne amerikanere vil ha tilgang på vaksine innen slutten av mai. Takket være de to andre godkjente produsentene, Pfizer-BioNTech og Moderna, ligger amerikanerne fremdeles i rute til å nå dette.