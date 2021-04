Dødsfall ble en rutine for sykepleieren - nå øyner hun håp

NEW YORK (TV 2): For ett år siden var New York så hardt rammet at dødsfall føltes som en rutine for sykepleier Patrica Tiu. Nå er hun med på å dele ut vaksinene som gir byen håp.

Patricia Tiu følte ikke noen stor lettelse da hun selv ble vaksinert.

Som sykepleier var hun en av de første som fikk vaksinen i New York, og hun så på det som nok et nødvendig tiltak for å forhindre smitte på sykehuset hvor hun jobber.

Men da hun i starten av mars ble flyttet til byens største massevaksineringssenter, og folk takket henne mens de gråtkvalt begynte å fortelle om familiemedlemmer de hadde mistet under pandemien, innså hun hvor mye vaksinene betyr for New Yorks hardt rammede innbyggere.

– Det var da jeg forsto at dette er en form for håp for så mange mennesker, og så mange familier. Det gir meg håp også, sier Tiu.

VAKSINE: Neste uke åpnes det for at alle over 16 år kan vaksineres i New York. Her fra vaksinesenteret Javits Center. Foto: John Minchillo / AP / NTB

Forrige uke kunngjorde New Yorks guvernør Andrew Cuomo at 250 000 personer har blitt vaksinert på Javits Center, hvor Tiu jobber.

Sykepleieren sier hun vaksinerer rundt 150 personer i løpet av en 12-timers arbeidsdag. I New York har 31 prosent av innbyggerne fått minst én dose med vaksine, og fra og med mandag 6. april åpnes det for at alle over 16 år kan få vaksine.

Dødsfall ble en rutine

For et år siden var New York det stedet i verden som var hardest rammet av pandemien. Tiu og kollegene hennes ble innlosjert på et hotell like ved Times Square, så de kunne isoleres fra familiene deres. Der ble hun værende i flere måneder.

Sykehuset hun jobber på, New York Presbyterian, er et av byens største, men antallet koronapasienter økte så fort at det var umulig å håndtere. På intensivavdelingen måtte Tiu og kollegene hennes ta ansvaret for seks pasienter hver.

– Dødsfall ble en rutine. Hver vakt var det noen som døde, og det var uunngåelig, sier Tiu.

7. april i fjor døde 806 på et døgn som følge av viruset i byen. Det er høyere enn dødstallet i Norge under hele pandemien. Totalt har over 30.000 mistet livet i New York City.

Hun beskriver de verste dagene i 2020 som et adrenalinrush der hun ikke kunne ta fokuset vekk fra å hjelpe pasientene et eneste sekund.

UNDERHOLDER: Fiolinist Victoria Paterson vinker til vaksinerte på vaksinesenteret Javits Center. Foto: Kathy Willens / AP / NTB

– Selv når vi følte oss deprimert og stresset, så fortsatte vi, eller så ville flere dø, sier Tiu.

Koronafornektelse i Texas

I fjor høst meldte Tiu seg frivillig for å reise til Texas for å jobbe på et hardt rammet sykehus i Laredo, ved grensen til Mexico. Der møtte hun en ny utfordring: Pasienter og pårørende som ikke tok viruset på alvor.

Hun husker spesielt en 22-åring som stadig ble verre. Tiu sier hun opplevde å bli skjelt ut av familien til pasienten, som beskyldte henne for å ikke gi god nok behandling.

– Når det gjelder korona, er det familier som kanskje fornekter det, fordi de ikke vil miste familiemedlemmer. Særlig ikke unge. Men det er grenser for hva man kan gjøre. Det fører til mer stress. Du er opptatt på telefonen for å forklare situasjonen for dem, men du skal også ta vare på pasienten på egen hånd, sier Tiu.

Et par uker etter at hun hadde reist fra Laredo fikk Tiu beskjed fra noen som fortsatt jobbet på sykehuset om at 22-åringen ikke hadde overlevd.

MANGE PASIENTER: Tiu sier det fortsatt er mange koronapasienter på New York Presbyterian, selv om situasjonen ikke er i nærheten av det den var for ett år siden Foto: Mary Altaffer / AP / NTB

– Ekstremt tøff

Tiu er nå hjemme i bydelen Queens. Hun sier det fortsatt er mange koronapasienter på New York Presbyterian, selv om situasjonen ikke er i nærheten av det den var for ett år siden.

Flere av kollegene hennes har sluttet eller pensjonert seg. Noen døde med korona eller ble så syke at de fortsatt ikke kan dra tilbake på jobb.

– Koronaviruset er her fortsatt. Jeg vet at folk kan bli lei av det, noe som er fullt forståelig. Men det er ikke så vanskelig å gå med munnbind, og det kan muligens redde livet til noen, sier Tiu.

Hun har brukt mye tid på å prøve å koble av, og tenke gjennom alt hun har opplevd det siste året.

– Jeg har lært at jeg er ekstremt tøff. Jeg har alltid visst at jeg var sterk, men jeg visste ikke hvor sterk jeg var. Det er vel først når du blir satt i en utenkelig situasjon at du innser hva du er laget av, sier hun.