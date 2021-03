«Noen våknet plutselig ...»

UD-direktør sendte hemmelige meldinger til sentral aktør i salget av Bergen Engines. – Bekrefter at det har gått meldinger om at salget kunne passere, sier Sp-representant.

«... budskapet er at Norge ikke vil stanse det foreslåtte salget. Ha en strålende helg - vi holder kontakten.»

Hele to ganger antydet en direktør i Utenriksdepartementet (UD) til en av de sentrale Rolls-Royce-toppene at norske myndigheter ikke kom til å stanse salget av motorfabrikken Bergen Engines.

Det var Bergens Tidende som først avslørte de hemmelige meldingene.

Kommunikasjonen foregikk på Facebook, og det er tydelig at direktøren og Rolls-Royce-toppen kjenner hverandre.

Uformell kontakt

8. januar, klokken 15:16, mottar Rolls-Royce-toppen denne meldingen fra direktøren:

«Slik det ser ut er det ikke noe juridisk grunnlag for at vi kan stanse salget.»

Meldingsutvekslingen pågår både før, under og etter forsøket på å selge motorfabrikken, selv om saken ikke lenger var underlagt UD.

Tonen er formell, og Rolls-Royce-toppen ber flere ganger om råd rundt håndteringen av salget.

Vedlikeholder forsvarsskip

Rolls-Royce, eier av motorfabrikken Bergen Engines, ønsket nemlig å selge fabrikken til det russiske selskapet TMH.

Fabrikken leverer blant annet motorer og reservedeler til forsvarsskip for Norge og andre NATO-land.

Flere kystvaktskip og Forsvarets topphemmelige spionskip FS «Marjata» får deler fra fabrikken.

KUNDE: KV "Harstad" og flere andre skip i Kystvakten har dieselmotorer fra Bergen Engines. Tre nye skip skal også leveres med motorer fra den bergenske fabrikken. Foto: NTB

Frykten for at forsvarsteknologi kunne havne i hendene på russerne, fikk mange til å steile. Men først etter salget ble kjent gjennom artiklene til Bergens Tidende.

– Disse meldingene bekrefter at det er gått meldinger fra UD til Rolls-Royce om at salget kunne passere, og at ingen har tatt opp saken før den ble kjent i media.

Det sier Emilie Enger Mehl, stortingsrepresentant for Sp, til TV 2.

KUNNE PASSERE: Sp-representant Emilie Enger Mehl mener meldingene bekrefter at ingen hadde tatt opp saken før den ble kjent i media. Foto: Nico Sollie / TV 2

«Noen våknet plutselig ...»

Da presset mot regjeringen økte, både gjennom medieoppslag og fra opposisjonen på Stortinget, skriver Rolls-Royce-toppen til UD-direktøren:

«Det er langt større medieinteresse og jeg forstår at det nå blir stilt spørsmål i Stortinget.»

Direktøren svarer da:

«Ja. Noen våknet plutselig…»

9. mars setter justisminister Monica Mæland salget på pause.

Blir vi kastet under bussen?

Selv om salget er satt på vent, fortsetter de to kommunikasjonen via Messenger og på telefon.

19. mars sender Rolls-Royce-toppen denne meldingen:

«Beklager å plage deg. Tror du vi blir kastet under bussen i morgen av et forslag om at det aldri var aktuelt å godkjenne salget?»

23. mars blir det klart at regjeringen stanser salget av Bergen Engines, men ingen er kjent med meldingsutvekslingen mellom UD og Rolls-Royce.

– Burde ikke skjedd

Først fredag i forrige uke fikk utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide vite at en av hennes direktører hadde hatt kommunikasjon med Rolls-Royce via Messenger.

- Denne kontakten burde ikke skjedd, sier utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Denne kommunikasjonen burde ikke skjedd, da saken var henvist videre til andre departement og ikke lenger underlagt UD, sier Eriksen Søreide til TV 2.

– Dette er en kontakt som har et personlig preg, og kommunikasjonen er ikke et uttrykk for norske myndigheters holdninger i prosessen. Kontakten har ikke hatt noen påvirkning på regjeringens beslutning om å stanse salget.

Likevel orienterte utenriksministeren og justisministeren Stortinget om meldingene.

– UD gjennomgår nå våre rutiner, sier Eriksen Søreide.