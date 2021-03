Utvider nedstengingen – titusenvis får påvist smitte daglig

Frankrike er et av landene i Europa som har blitt hardest rammet av koronaviruset. Nå stenges landet ned igjen.

Frankrike forlenger en delvis nedstenging av landet i fire uker, opplyste president Emmanuel Macron i en TV-tale onsdag kveld.

– Vi mister kontrollen om vi ikke gjør det nå, sa Macron.

Stenger skoler

Frankrike har nå nærmere 40.000 nye smittetilfeller daglig, en dobling fra februar, og over 5.000 koronapasienter ligger nå på intensivavdeling. 44 prosent av dem er under 65 år.

Viruset har til nå kostet over 95.000 mennesker livet i Frankrike, og Macron har fått kritikk for å ha gjenåpnet landet for tidlig.

Dette er den tredje nasjonale nedstengingen av Frankrike.

Nedstengingen vil innebære stengte skoler og forbud mot å reise innenlands. Nedstengingen gjelder fra lørdag.

– Nøkkelen til å komme tilbake

– Dette er den beste løsningen om vi vil begrense spredningen av viruset, sa presidenten.

Landet strammet inn regelverket for å bremse smitten senest for en måned siden da de så en sterk økning. Da ble de strenge tiltakene innført i 19 regioner. Nå innføres tiltakene i hele landet.

Macron sa at alle franskmenn over 18 år som vil vaksinere seg, skal ha fått mulighet til det innen sommeren er over.

– Dette er nøkkelen til å komme tilbake til livet, nøkkelen til å gjenåpne landet, sa presidenten.