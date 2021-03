Røde Kors advarer skigåere i påskefjellet

Stor vannføring i fjellet har ført til at elver og bekker går opp. Det kan føre til store vanskeligheter for skigåere, opplyser Røde Kors.

– Sol og stigende temperatur fører til dårligere føre utpå dagen. Da kan elveleier og bekkefar plutselig åpne seg, og man blir stående fast. Det er derfor viktig å planlegge turen godt og unngå islagte vann og åpne oser og elveutløp, sier Hans Jørgen Dokk i Røde Kors Hjelpekorps.

Tidligere onsdag måttet to turgåere hentes ut med helikopter i Suldalsheiene etter at elva åpnet seg og gjorde det umulig å returnere.

– De to var heldigvis godt utrustet og kunne grave seg ned. Det viser hvor viktig det er å ha med godt med klær, mat og førstehjelpsutstyr hvis uhellet er ute, sier Dokk.

På grunn av mildvær og stor snøsmelting er det stor fare for at elver og bekker går opp. Hvis elva bryter gjennom i løpet av dagen, kan man bli nødt til å gå en lang omvei for å komme tilbake.

