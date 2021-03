Stort skred ved Dyrdalstind – situasjonen er uavklart

Møre og Romsdal politidistrikt skriver på Twitter at de har satt i gang en redningsaksjon i samarbeid med Hovedredningssentralen.

Frivillige hjelperessurser er på vei.

Politiet sier til TV 2 at det kan hende skredet ikke er ferskt.

– Vi har luftambulanse i området. Så langt vurderer de det til at det er av eldre dato. Det kan være at det er et gammelt skred, sier operasjonleder Leif Arne Mork.

Det var forbipasserende skiløpere som varslet nødetatene om skredet.

Det er ingen indikasjoner på at noen er tatt.

Saken oppdateres