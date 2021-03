Rasende Liverpool-Jones utvist i engelsk U21-fadese

Kroatia U21 - England U21 1-2

Se bråket etter kampslutt i videovinduet!

Det engelske U21-landslaget hadde kvartfinalebilletten i lommen, men på overtid fikk Domagoj Bradaric drømmetreffet som gjorde at Kroatia tok seg videre fra EM-gruppespillet og England hodestups ut av mesterskapet.

England vant kampen 2-1, men det var ikke nok til å ta seg videre. De engelske ungguttene, som ledes av Aidy Boothroyd, endte sist i gruppen.

Da sluttsignalet gikk, kokte det på banen. Liverpool-talentet Curtis Jones ble rasende på en av de kroatiske spillerne og måtte holdes tilbake. Det endte med at Jones fikk rødt kort etter kampslutt.

Også flere av de engelske spillerne havnet i klammeri med kroatene.

Jones så ut til å bli helten

England, som ikke har vunnet U21-EM siden 1984, har vært en stor skuffelse i EM og kom til Kroatia-kampen med to strake tap, men med Portugals seier over Sveits kunne de ta seg videre med minst tomålsseier.

Da Curtis Jones hamret inn 2-0 drøyt kvarteret før slutt, så det ut til å gå veien for England, men Bradaric' langskudd gjorde at det igjen endte med nok et skuffende U21-mesterskap for de engelske ungguttene.

– Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Vi var tre minutter fra å gå videre fra en gruppe vi trodde vi var sjanseløse i. Vi burde ikke latt siste kamp bli avgjørende. Vi kommer ikke til å fortsette EM til sommeren, og det er hjerteskjærende, sier England-målvakt Aaron Ramsdale til Sky Sports.

– Du forstår sikkert at det er veldig følelsesladet nå. Fotball er fint når du vinner, men ikke på en kveld som dette, sier Englands U21-landslagssjef Aidy Boothroyd, som mente han var riktig mann til å lede laget videre.

Kroatia tar seg videre sammen med gruppevinner Portugal.

Fikk omdiskutert straffe

De engelske ungguttene startet best og skapte et par store muligheter, blant annet da Curtis Jones traff tverrligger, men målet kom på et omdiskutert straffespark da Eddie Nketiah gikk ned mot Bartol Franjic.

Det er vel fort en av de billigste straffesparkene man har sett på en stund. Men nå har England U21 sjokkerende nok en mulighet til å avansere. Det er ikke spesielt fortjent utfra de første 196 minuttene spilt #2U21em — Kasper Wikestad (@TV2Wikestad) March 31, 2021

Fra elleve meter satte Crystal Palace-spiller Eberechi Eze inn 1-0 for England etter å ha fintet ut Kroatia-målvakt Dominik Kotarsk.

Med portugisisk ledelse mot Sveits trengte England ett mål til for å ta seg videre fra gruppespillet.

England startet også friskest i andreomgangen. I en periode Kroatia var bedre med kom scoringen for England drøyt kvarteret før slutt. Dwight McNeil la igjen til Curtis Jones, som hamret inn 2-0 for England.

Det så ut til å bli engelsk avansement, men på overtid ladet Domagoj Bradaric kanonen fra tjue meter. Lille-spillerens skudd gikk i krysset til stor jubel for tidligere Liverpool-spiller og U21-landslagssjef Igor Biscan og resten av den kroatiske leiren.