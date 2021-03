Aleksej Navalnyj går ut i sultestreik

Den russiske opposisjonspolitikeren opplyser på Instagram at han går til sultestreik helt til han får legehjelp han har krav på.

Navalnyj skriver at han har ryggsmerter, men at han ikke får legehjelp.

– Jeg går i sultestreik og krever at loven skal overholdes og at en lege får besøke meg. Så jeg ligger sulten, skriver Navalnyj.

Han skriver at han har ryggsmerter, men at smertene også har flyttet seg til leggen.

– I stedet for medisinsk hjelp blir jeg torturert med søvnmangel. De vekker meg 8 ganger om natten, skriver Navalnyj.

Han sitter i fengsel da en betinget dom på tre og et halvt år som ble gjort om til en fengselsdom i februar. Ifølge retten har han ærekrenket en 94 år gammel krigsveteran. Navalnyj nektet anklagene, men ble ikke hørt.

Forgiftet

Navalny kom tilbake til Russland i januar etter at han holdt på å miste livet i fjor.

Han tilbrakte flere måneder på sykehus og i rekonvalesens i Berlin.

I august ble han akutt syk under en flytur fra Sibir til Moskva, og havnet etterhvert i koma. Det viste seg at han var forgiftet med nervegiften Novitsjok. Dette har han anklaget president Vladimir Putin for å stå bak, noe Putin selv har avvist.

– Om vi hadde et slikt ønske, ville vi ha gjort det, svarte Putin på spørsmål om hans regime forsøkte å drepe Navalnyj.

Kilde til økt konfliktnivå

Navalnyj har lenge vært en av Russlands tydeligste opposisjonspolitikere, og har vært en kraftig kritiker av Putin-regimet.

USA innførte nylig sanksjoner mot sju høyt plasserte russere etter forgiftningen og fengslingen av regimekritikeren.

USAs president Joe Biden har også økt konfliktnivået mellom de to supermaktene da han nylig svarte «ja» på spørsmål om han ser på Vladimr Putin som en drapsmann.