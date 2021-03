Lokker dansker med gratis tur hit

Fra 1. april kan danske statsborgere reise til Færøyene uten å måtte gå i karantene ved ankomst. Det forutsetter imidlertid at man er fullvaksinert.

I forbindelse med de nye reglene deler Visit Færøyene ut 1000 enveisbilletter med fly eller båt til dansker som har fått begge vaksinedosene, skriver danske BT.

– Det at Færøyene nå åpner mer opp for dansker, synes vi er noe som bør feires, sier direktør Guðrið Højgaard i Visit Færøyene i en pressemelding onsdag.

Billettene gis etter første mann til mølla-prinsippet.

LITEN BY: Torshavn er en av verdens minste hovedsteder. Foto: Pierre-henry Deshayes / AFP / NTB

Må betale hjembilletten selv

Kravet man må oppfylle for å få en billett, er, som nevnt, at man er fullvaksinert og man må reise mellom 1. april og 13. juni.

Totalt 325.000 dansker er fullvaksinerte, ifølge Ekstrabladet.

De som reiser til Færøyene, må imidlertid betale hjemreisen selv.

Ifølge Visit Færøyene vil en returreise koste rundt 1000 danske kroner, skriver Ekstrabladet.

Ikke-vaksinerte dansker som kommer til øygruppen, må seks dager i karantene ved ankomst. Etter seks dager må man teste seg.

UNIK: Øygruppen i Atlanterhavet byr på unik natur og var hyppig besøkt før pandemien. Foto: Pierre-henry Deshayes / AFP / NTB

Lite smitte

Færøyene har fram til pandemiens start vært et populært reisemål, og for et par år siden måtte de stenge sine mest populære attraksjoner i to dager for å gjøre vedlikeholdsarbeid.

Årsaken var at et økende antall turister hadde begynt å sette spor i enkelte naturområder.

Det er nærmere tre uker siden Færøyene sist registrerte et smittetilfelle.

Siden 1. juli i fjor har øygruppen, som har rundt 50.000 innbyggere, registrert totalt 661 smittetilfeller.

7,5 prosent av befolkningen på Færøyene er fullvaksinerte, ifølge myndighetene.