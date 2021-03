Svenskenes tabbe går verden rundt

Svenske helsemyndigheter var litt uheldige med bildevalget da de valgte ansiktet utad for en nettside der man kan bestille covid-19-vaksine.

Da region Stockholm i helgen åpnet for at personer over 75 kunne bestille vaksine, valgte de nemlig en av internettets aller mest markante figurer som bilde på aldersgruppen, skriver svenske SVT.

Ungarske Andras Arato har siden han i 2008 og 2009 stilte opp på en rekke arkivbilder vært bedre kjent som «Hide the pain Harold». Mannen med det grå skjegget og karakteristiske smilet har vært brukt i en rekke memes, og gitt en god latter til millioner av mennesker.

– Vi visste ikke at det var en meme før vi ble gjort oppmerksomme på det, sier presseansvarlig i Region Sotckholm, Hanna Fellenius, til kanalen.

Bildet ble publisert klokken 14.30 søndag, og ble byttet mandag morgen.

Fellenius sier at de har kommet fram til at bruken av bilde ikke var skadelig for folks tillit til vaksineringen.

– Det er vårt viktigste fokus nå, sier hun.

Ifølge Reuters tok det Arato ni år å oppdage at han var et av internetts mest kjente ansikt, men siden har han brukt berømmelsen til sin fordel og frontet reklamekampanjer for det tyske selskapet Otto og holdt sin egen TED talk.

Kanskje ikke overraskende har tabben blitt plukket opp internasjonalt, og et kjapt Google-søk viser at den er omtalt i blant annet sveitsisk, kanadisk, singaporsk og irsk media, i tillegg til nyhetsbyrået Reuters.