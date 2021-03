Solbakken med gnistrende seierstale: – En utladning for alle

Det var en euforisk Ståle Solbakken som ble filmet i garderoben like etter 1-0-seieren mot Montenegro tirsdag kveld.

– Det her gjør at vi kan ligge ute i bar overkropp i sommer og tenke på et fullsatt Ullevaal, ropte den norske landslagssjefen.

Se hele videoen fra garderoben øverst!

– Seier mot Nederland og vi styrer denne gruppen, fortsatte Solbakken.

Dagen derpå forteller Solbakken om jubelscenene fra Podgorica.

– Det var bare stort for alle. Vi visste at det var maks press, for med seier visste at det ville bli lettere på junisamlingen og lettere å lade opp mentalt til den. Nå har vi kjent hverandre i seks-sju dager og spilt tre kamper. Det har vært veldig intensivt. Det ble en slags utladning for alle, sier Solbakken til TV 2.

– Vi står mye sterkere nå

Solbakkens Norge åpnet med en komfortabel 3-0-seier over Gibraltar, før det ble et skuffende 0-3-tap for Tyrkia.

Samlingen ble avsluttet med 1-0-seieren over Montenegro, som betyr at Norge er ett poeng bak Tyrkia på toppen i VM-kvalifiseringsgruppen.

I juni venter en samling med to treningskamper. Deretter er gruppefavoritt Nederland motstander på Ullevaal i VM-kvalifiseringen 1. september.

– Jeg tror vi har et annet utgangspunkt fordi vi kjenner hverandre bedre. Dette var en veldig intens samling, hvor vi ikke hadde møtt spillerne ansikt til ansikt og ikke fått snakket så mye om det vi gjerne ville. Da blir det mye informasjon. Kanskje har jeg gitt for mye informasjon. Det er sånne evalueringer vi får gjøre nå. Nå er det gjennomført, så vi står mye sterkere enn da vi kom inn, sier Solbakken.

Den tidligere FC København-treneren mener det er vanskelig å si noe om progresjonen i løpet av samlingen, men at forståelsen for hva han og trenerteamet ønsker er nå er mye bedre hos spillerne.

Måtte ta noen ekstra runder

I TV 2-intervjuet like etter kampen snakket Solbakken om sin første samling som norsk landslagssjef. Han var overrasket over at flere av trenerteamets ideer var nytt for spillerne.

– Det er veldig mange som kommer fra forskjellige kulturer, spillesystemer og måter å spille på, men det var overraskende få som hadde vært innom det jeg, Brede (Hangeland) og Kent (Bergersen) vil gjennomføre, særlig i det defensive. Det gjorde at vi måtte ta noen ekstra runder med noen, utdyper Solbakken på vei til familien i København.

– Vi er veldig for rendyrket sone, og det var noen prinsipper veldig få hadde under huden og veldig få hadde spilt med på en stund. Det gir noen problemer. Det var også litt det med å gjenvinne ballen hurtig. Noen har bra kjennskap til det fra klubb, men det var ikke noe som Lars (Lagerbäck) og Perry (Per Joar Hansen) hadde prioritert så høyt, forklarer Solbakken.

Solbakken understrekte at det ikke var kritikk av det forrige regimet.

53-åringen mener junisamlingen kommer godt med. Der venter Hellas og Luxembourg i privatlandskamper, opplyser han.

– Da får vi en roligere samling, hvor vi selvfølgelig vil vinne kamper, men det er ikke det samme resultatpresset. Da får vi kanskje trent i høyere tempo over tid uten å tenke for mye på at det får konsekvenser for kampen. På trening må vi fremprovosere den hastigheten vi skal ha på kamp, så eventuelle spørsmåltegn og valgmuligheter kommer i trening. Da kan vi korrigere det der i stedet for kamp, sier Solbakken.