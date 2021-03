Hundrevis av kinesiske skip ved omstridte øyer

Over 250 fartøy under kommando av kinesiske «militser» har flokket seg rundt en omstridt øygruppe i Sør-Kinahavet, varsler filippinske myndigheter onsdag.

Skipene, inkludert fire kinesiske marinefartøy, har samlet seg rundt seks ulike øyer og rev som Filippinene legger krav på, opplyser en filippinsk offentlig organisasjon med ansvar for å overvåke utviklinger i Sør-Kinahavet.

– Det er en trussel for navigering og sikkerheten på sjøen, opplyste organisasjonen onsdag. De la til at det også truer Filippinenes suverenitet.

Kina hevder det dreier seg om fiskebåter som har søkt ly for dårlig vær. Dette satellittbilde er fra 21. mars, og ble offentliggjort 25. mars. Foto: Maxar Technologies via AP

Filippinske myndigheter varslet 21. mars at rundt 200 kinesiske fartøy hadde samlet seg ved det omstridte Whitsun-revet i Sør-Kinahavet, som Kina også legger krav på.

Kinas ambassade i Manila forklarte først at skipene bare lå i le for et uvær som herjet. De har ignorerte kravet om å trekke fartøyene tilbake fra revet.

Brunei, Malaysia, Filippinene, Taiwan, Kina og Vietnam har alle terretorielle krav i Sørkinahavet.



