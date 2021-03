Hjelmeset om Dæhlie-utspill: – Som å banne i kirken

Denne uken argumenterte langrennslegenden overfor VG for at man burde fjerne klassisk stil på verdenscupprogrammet.

Han la til grunn at færre og færre nasjoner hevder seg i toppen, og at det vil bli lettere for mindre langrennsnasjoner om det bare er én stilart.

– Jeg har tenkt på dette i noen år, og jeg tror dessverre vi er der at langrenn må samle seg om en stilart. Jeg tror det er slik vi kunne fått tilbake konkurransen, sa Dæhlie til avisen.

Odd-Bjørn Hjelmeset var i sin aktive karriere en av verdens ypperste klassiskløpere. Han tok blant annet VM-gull på femmila i stilarten i Sapporo i 2007.

Han er ikke enig med Dæhlie.

– Det er vel som å banne i kirken det, tror jeg. Jeg synes ikke du skal kutte ut klassisk stil. Selv om Bjørn mener det, tror jeg fortsatt det er mange utlendinger som synes klassisk er veldig moro òg, sier Hjelmeset til TV 2.

Odd-Bjørn Hjelmeset og datteren Marte (17) på langrennstur i påsken. Foto: Morten Kristoffersen.

49-åringen erkjenner at han kanskje er litt konservativ, men argumenterer for at stengte alpinanlegg i Europa har tvunget aspirerende utøvere fra flere nasjoner over i langrennssporet i koronavinteren.

– Det er utrolig mange som står på ski. I Russland, Norge og Sverige liker vi jo klassisk. Når vi drar med Finland og noen land til, er plutselig hele langrennsverdenen der. Da greier vi fint å gå klassisk stil i noen år til, mener han.

Et av argumentene mot klassisk, er at det er både dyrt med smurning og kan skape stor konkurranseforskjell.

– Det er en vanskelig diskusjon, understreker Hjelmeset, før han påpeker at man skøyter mye i Norge òg:

– I bredden i Norge er det utrolig mange som skøyter. Det er kanskje det landet som skøyter mest.

Han har med seg datteren Marte (17) på fjellet i påsken. Hun synes det er kjekkest å gå klassisk.

– Det er ikke sånn teknisk lettest å smøre og sånn. Men på min alder er veldig mange ivrige, og da er det ivrige foreldre i tillegg. Så jeg tror vi skal klare å smøre litt lenger, i hvert fall, sier hun.