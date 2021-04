Gabrielle (19) skulle bare skifte frontlykt – fikk truende meldinger fra bilselgeren

Gabrielle Rådahl fra Hvaler har ventet halvannet år på at bruktbilselgeren skal sende henne ei ny frontlykt.

– Kundeservicen har vært sjokkerende, forteller Gabrielle, som også selv opplevde å få tilsvarende kommentarer – både på telefonen og i melding.



Tvilsom frontlykt

Da hun fylte 18 år og tok sertifikatet sommeren 2019, sto bil øverst på ønskelista. Hos bruktbilhandleren Wf Bil på Hønefoss fant Gabrielle en bil hvor både pris og utseende falt i smak – en BMW til 47.000 kroner.

– Allerede da jeg hentet bilen, fortalte selgeren meg at det var kondens i den ene frontlykta. I tillegg er den jo rett og slett smeltet innenfra, og det hadde neppe gått gjennom noen EU-kontroll, sier Gabrielle.

Det var flere skader på bilen, og Wf Bil tilbød seg å kjøpe den tilbake. Men da hadde Gabrielle hatt et lite uhell og fått noen riper og en bulk på den ene siden av bilen, som måtte utrettes først. Dermed valgte hun heller å beholde bilen.

Stadige utsettelser

Til slutt ble hun enig med Wf Bil om at dersom de sendte en ny frontlykt, ville det være en avslutning på saken. Dét var høsten 2019.

– Jeg syntes det var en ok løsning at han skulle sende lykta hit. Men det viste seg jo å bli et mye lengre og vanskeligere løp enn jeg hadde trodd, sukker Gabrielle.

Etter et drøyt år med henvendelser, skrev Gabrielle før jul 2020 at hun vurderte å gå til Forbrukerrådet med saken. Da kom det svar fra daglig leder Werner Frøshaug i Wf Bil, som lovte å få fart i sakene.

– Da skulle jeg få den helgen etter. Og sånn her fortsatte det jo da – hver gang fristen var der så kom det nye unnskyldninger.

Se TV 2 hjelper deg gratis på TV 2 Sumo.

«Kyss dere i ræva»

I februar var koronasykdom og hjemmeisolasjon forklaringen, noe Gabrielle selvsagt aksepterte. Men da bilselgeren etter eget utsagn var ute av isolasjon, men fortsatt ikke sendte lykta, tok tålmodigheten omsider slutt.

– Jeg sa at nå kom jeg til å gå videre til TV 2 hjelper deg og høre om ikke de kan hjelpe meg. For nå kan jeg ikke vente mer. Da var det en helt annen person jeg møtte. Han ringte meg jo, og var mildt sagt forbanna.

– Han sa jo at hvis TV 2 kom opp til gårdsplassen hans, så kunne dere «kysse dere i ræva». Og det samme kunne jeg gjøre. Og dere skulle bli hevet ut fra gårdsplassen med en gang, forteller Gabrielle.

Heller ikke på SMS var bilselgeren blid. Der gjentok han at TV 2 skulle sparkes ut og skrev at «da skjønner jeg det ikke er noen vits å sende lykt.»

– Jeg syns jo det er helt tåpelig. Han kunne jo bare sendt den lykta og blitt ferdig med det, men det satt veldig langt inne. Så da ble det heller det her det endte med da, konstaterer en fortsatt like frustrert Gabrielle.

STYGGE MELDINGER. Gabrielle fikk overraskende beskjeder både på telefon og SMS. Foto: Nils Ragnar Løvhaug/TV 2 hjelper deg.

Advarer «Solbjørg Stutthue»

TV 2 hjelper deg ringer Werner Frøshaug i Wf Bil for å be om et intervju, og heller ikke vi treffer på en spesielt blid bilselger.

Han gjentar løftet om å sparke oss ut av gårdsplassen dersom vi kommer til bilbutikken, og lover at lykta kommer til å bli knust på direkten hvis «Solbjørg Stutthue» og vi «tullebukkene» møter opp der.

Neste dag sender han en SMS til Gabrielle og lover henne lykta levert samme dag, samt 5000 kroner i erstatning for «bryderi, heft og frustrasjon.» Men bare hvis hun trekker saken i TV 2 hjelper deg.

Beklager kundebehandlingen

Noen dager senere har gemyttene roet seg, og sammen med Gabrielle drar vi til Wf Bil på Hønefoss for å spørre hvorfor det har tatt så lang tid å sende lykta, og hvor fornøyd han er med egen kundebehandling.

– Jeg har hatt litt utfordringer og vært inne på rusklinikk store deler av 2020. Det burde jeg informert deg om. Lykta har ligget her, så det er bare å legge seg helt flat. Og er det andre som har følt dårlig kundebehandling i 2019 og 2020, som det sikkert er, da kan de ta kontakt, sier Frøshaug.

BEKLAGER SEG: Werner Frøshaug legger seg flat og beklager kundebehandlingen. Foto: TV 2 hjelper deg.

– Jeg er litt impulsiv

– Det jeg synes er rarest, det er den telefonsamtalen du og jeg hadde, hvor du rett og slett sa at vi alle sammen kunne kysse oss i ræva, undrer Gabrielle.

– Jeg må lære meg med telefonsamtaler, jeg driver og jobber med det nå, jeg må lære meg å puste, tenke og svare. For noen ganger er jeg litt impulsiv, og da går det litt fort, forteller Frøshaug, som avblåser planen om å knuse lykta foran TV-kamera.

– Følte meg presset

Gabrielle lurer også på hvorfor tilbudet om lykt og erstatning bare gjaldt hvis hun trakk seg fra TV 2 hjelper deg-reportasjen.

– Jeg følte meg presset opp i et hjørne akkurat da, så da tilbød jeg meg å kjøre lykta ned for å avslutte saken, forklarer Frøshaug.

FÅR ERSTATNING. Gabrielle får endelig lykta hun har ventet på, og i tillegg en erstatning for bryderiet. Foto: TV 2 hjelper deg.

Får lykt og erstatning

Ved nærmere ettertanke vil han nå gi Gabrielle lykt og erstatning likevel, og beklager både kundebehandling og tidsbruk.

– Unnskyldningen er akseptert. Jeg skjønner jo på måten du forklarer på, at du gjerne skulle vært foruten det her du også. Så det at du legger deg flat nå – det er bedre sent enn aldri, konkluderer Gabrielle.

NY LYKT. Endelig har Gabrielle fått ny lykt på plass. Foto: Privat.

Se TV 2 hjelper deg fredag kl 21.40 på TV 2 eller når du vil på TV 2 Sumo.