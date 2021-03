R-tallet i Oslo nede på 0,7: – Kan gjøre det mulig med en kontrollert gjenåpning

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) øyner håp om gjenåpning mot slutten av april etter gladmeldingen om at smittespredningen i Oslo nå synker.

– Dette er en markant nedgang i R-tallet, og viser at tiltakene vi har satt inn virker og at innsatsen befolkningen har lagt ned gir resultater. På kort tid har R-tallet gått fra 1,3 til 0,7 i Oslo. Det er oppløftende, ikke minst fordi vi har å gjøre med mer smittsomme varianter av koronaviruset, sier byrådslederen til TV 2.

– Vi kommer til å holde på nåværende tiltak til 15. april. Dersom ikke påsken fører til mer smitte kan et redusert R-tall i kombinasjon med lavere smittetall gjøre det mulig å starte en trinnvis og kontrollert gjenåpning. Jeg oppfordrer befolkningen til å fortsette å bidra til å få ned smitten ved å følge smittevernreglene nøye nå i påsken, følger han opp.

Nede på 1,0 nasjonalt

Samtidig er R-tallet synkende også nasjonalt. Det kommer fram i FHIs ukesrapport for uke 12. Der estimerer de at reproduksjonstallet har ligget på 1 siden 9. mars, men de understreker at det er stor variasjon fylkene mellom.

Det betyr at hver koronasmittede person smitter én annen i gjennomsnitt.

– Dette viser at de strenge tiltakene i deler av landet med mye smitte har hatt effekt. Vi må alle ta det som et tegn på at det vi gjør sammen hjelper. Det gir oss alle motivasjon til å fortsette, sier assisterende direktør i Folkehelseinstituttet, Espen Nakstad.

– Vi er nå avhengige av at R-tallet kommer godt under 1 i hele landet og holder seg der i flere uker framover, slik at vi får smittetallene langt ned, fortsetter han.

Sannsynligheten for at reproduksjonstallet er høyere enn 1 ligger likevel på 73 prosent, skriver Folkehelseinstituttet (FHI).

Tre fylker, deriblant Oslo, har et synkende R-tall. Vestland har det høyeste R-tallet. Der ligger det på 1,9.

Antall nye koronatilfeller faller for første gang på fem uker

5.818 nye koronatilfeller ble registrert i forrige uke. Det er en nedgang på 11 prosent, samtidig som det var rekordmange som testet seg.

– Det er viktig å se på usikkerheten hvis man skal sammenligne smittesituasjonen i ulike fylker. Bemerk også at trenden forteller oss hvor raskt epidemien øker, men ikke om den er på et høyt eller lavt nivå, presiserer Folkehelseinstituttet.

– Sannsynligvis over toppen av denne bølgen

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet kaller gode koronanyheter i onsdagens ukerapport «forventet og gledelig».

– Vi er nå sannsynligvis over toppen av denne bølgen. Det var forrige uke 11 prosent færre påviste tilfeller til tross for at testingen økte med 4 prosent. Antallet nye innleggelser var ned 13 prosent slik man forventer når det har vært nedgang over tid, sier Aavitsland til Nettavisen.