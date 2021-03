Oppdaget raveparty under motorveien: – Ikke la oss ødelegge nå

Våryr britisk ungdom strømmer ut for å feste.

Flere steder i Storbritannia registreres temperaturer godt over 20 grader. Våren, varmen og den gode koronautviklingen i landet har ført til en eksplosjon i utendørs fester, skriver Sky News.

– La oss nyte solen, men i trygge rammer. Ikke la oss ødelegge nå som vi har kommet så langt, skriver helseminister Matt Hancock i en twittermelding.

Grense på seks

Storbritannia begynte så smått begynt å åpne opp mandag etter lang tid i streng lockdown. Nå kan grupper på opp til seks personer eller to husholdninger møtes utendørs i England. Men ifølge politiet gikk det ikke lang tid før det ble festet rundt i landets parker.

– Vi er veldig skuffet over oppførselen. Dette er ikke tiden for å oppføre seg som om restriksjonene er fullstendig opphevet, sa assisterende politisjef i Nottingham, Steve Cooper, ifølge Sky News.

Også i helgen ble det festet. Utenfor Birmingham hadde en stor gjeng ungdommer samlet seg under en motorveibro for et raveparty. Politiet var tipset om festen, og rykket ut.

På grunn av motorveien og en elv like ved, ville ikke politiet gå inn med mannskap som kunne skremme ungdommene ut i veien eller elven. Isteden filmet de med varmesøkende kamera på drone, og tilkalte politihelikopter. Da ble festen oppløst.

Politiet har offentliggjort videopptak av aksjonen. Se den øverst i saken.

Saftige bøter

22 personer fra ravefesten har blitt bøtelagt med 200 pund (2300 kr), og arrangøren av den underjordiske raven risikerer en bot på 10.000 britiske pund (117.000 kr).

Arrangementet ville uansett vært ulovlig, men med koronarestriksjonene ser politiet ekstra alvorlig på saken.

I Storbritannia har antall smittede gått kraftig ned de siste ukene. Cirka 50 prosent av befolkningen har fått første dose vaksine, men bare fem prosent er fullvaksinerte.