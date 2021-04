Isabell fikk ingen erstatning da håndverkeren ødela badet – så får hun en overraskelse

Isabell Håvardsholm fra Stavanger satt igjen med et ødelagt bad, og hun fikk aldri én krone av de 250 000 hun ble tilkjent i rettssakene mot håndverkeren.

– Enten må det se stygt og fælt og skittent ut, eller så renner det vann opp, og det lukter kloakk i hele leiligheten, fortalte Isabell da vi besøkte henne tidligere i år.

STORE SKADER. Slik ser det ut på badet til Isabell. Foto: Nils Ragnar Løvhaug/TV 2 hjelper deg.

Angrer på rettssaken

Erstatningen og saksomkostningene hun ble tilkjent i retten, måtte hun se langt etter. Namsmannen fant ingen verdier i firmaet – som også slo seg konkurs mens TV 2 hjelper deg jobbet med saken.

– Jeg kommer jo aldri til å få de pengene. Alt er tapt, og jeg angrer veldig på at jeg gikk til retten med det. Nå er jeg redd for å miste leiligheten på grunn av alt dette, fortalte Isabell.

Se TV 2 hjelper deg gratis på TV 2 Sumo.

Sterke reaksjoner

TV 2 hjelper deg-reportasjen vakte sterke reaksjoner, og vi fikk mange henvendelser fra norske VVS-selskaper som reagerte på behandlingen Isabell hadde fått.

Så nå har vi tatt turen tilbake til Stavanger, der Isabells venninne Monica hjelper oss å stelle i stand en overraskelse. Når de to er tilbake fra en tur i sentrum, har vi rigget oss på plass i leiligheten sammen med rørleggerne Rune Watson fra RM VVS og Tommy Risa fra Sola VVS, som har en overraskelse til Isabell.

Se hvordan Isabell reagerer i videoen øverst i saken.

Får nytt bad

– I samarbeid med andre i bransjen skal vi renovere badet ditt en gang for alle, forteller Watson.

– Jeg så i reportasjen at det var ganske urettferdig sånn som du var blitt behandlet – og hvordan det så ut. Så da vil vi bidra og få badet opp til forskrifter, legger Risa til.

Med seg på laget har de byggmester Egil Knudsen på tømmer, Kristian Simonsen på flis og støping, og Sola Elektro på elektro.

– Dette er helt fantastisk! Jeg føler jo ikke at det er ekte, det er liksom en historie som gjelder noen andre. Alt har bare vært motgang hele veien, utbryter en glad Isabell.

GODE HJELPERE. Tommy Risa (t.v.) og Rune Watson skal lede jobben med å bygge nytt bad til Isabell. Foto: TV 2 hjelper deg.

Startet Spleis for Isabell

I tillegg til problemene med badet, tapte Isabell mye penger på rettssakene mot håndverkeren. Der har venninnen Monica Larsen tatt grep, og opprettet en Spleis på nettet for å kunne hjelpe til med å dekke advokatutgiftene.

– Den har fått veldig god respons. Det er mange som har delt og mange som har bidratt – ikke minst mange VVS- og rørleggerbedrifter fra hele landet. Nå håper vi bare at det fortsetter å komme inn penger i tida framover, sier Monica.

Lys i tunnelen

Dermed ser Isabell endelig lys i tunnelen.

NYTT BAD. Nå er arbeidet med å bygge et nytt bad til Isabell i gang. Foto: Privat.

– Jeg ser jo fram til å få et nytt bad. Til at ting skal bli i orden og at jeg slipper å gå rundt og bekymre meg konstant. Vite at jeg får beholde leiligheten og at jeg nå slipper dette mer.

Se TV 2 hjelper deg fredag kl 21.40 på TV 2, eller strøm når du vil på TV 2 Sumo.