Autisten Frode (45) kan ikke vaksineres med tvang. Blir han koronasyk, kan han låses inne

Elin og Arne Larsen i Sandefjord har ikke vært sammen med sin autistiske sønn Frode siden julaften.

– Det var siste gang vi hadde en sjanse til å gi sønnen vår en klem, sier Arne.

Utviklingshemningen gjør at Frode Larsen (45) ikke har samtykkekompetanse. Store deler av tilværelsen må styres av andre.

Ville vaksinere

– Han har ikke noe talespråk, og forstår en del tale. Han er fysisk ganske aktiv og sprek, og går ofte lange turer, sier moren Elin til TV 2.

– Selv om han er fysisk sprek, må han ha tilsyn hele døgnet, sier Arne.

Elin og Arne Larsen ville at sønnen Frode (45) skulle få koronavaksine. Foto: Per Haugen / TV 2

Foreldrene, 45-åringens fastlege og de ansatte i det heldøgnbemannede kommunale bokollektivet mente at Frode burde få koronavaksinen når det ble hans tur.

– Vi henvendte oss til Frodes fastlege, som har kjent Frode mesteparten av hans liv. Vi visste at det måtte fattes et vedtak i forbindelse med setting av vaksine, fordi Frode antakelig måtte holdes litt og kunne motsette seg stikket. Legen var krystallklar på at Frode burde ha vaksinen, sier Arne Larsen.

Kan ikke påklages

Men fastlegens vedtak om gi Frode vaksine ble opphevet av Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, skriver Sandefjords Blad, som omtalte saken først.

Arne Larsen sier at Helsedirektoratets regelverk har flere vilkår som må oppfylles før vaksinering.

Ettersom Frode selv ikke kan samtykke til en vaksine mot covid-19-sykdom, kan han ikke tvinges til vaksine, ifølge Helsedirektoratet.

Frode Larsen har autisme, og bor i et heldøgnbemannet kommunalt bokollektiv. Foto: Privat

Det er ifølge Statsforvalterens vedtak ikke sannsynliggjort at en unnlatelse av å gi helsehjelp kan føre til vesentlig helseskade for pasienten.

– Det var et slag i trynet for oss at han ikke aksepterte vedtaket fra fastlegen, sier Arne Larsen til TV 2.

Statsforvalterens beslutning kan ikke påklages, heter det i vedtaket.

– Dermed har vi ikke noe som helst ankemulighet på vedtaket, sier Elin Larsen.

– Jeg ble først veldig overrasket, deretter skuffet og fortvilet, sier hun om avgjørelsen som hun ikke kan begripe er til det beste for sønnen.

– Håpløs situasjon

Statsforvalteren mener vaksinering mot SARS-CoV-2 ikke er nødvendig for å redusere risiko dersom Frode skulle bli smittet. Vilkåret om at helsehjelpen anses nødvendig, er dermed ikke oppfylt, heter det i vedtaket.

– Dette er en veldig håpløs situasjon å stå i. Vi står dønn fast, men kommer ikke til å gi oss, sier moren.

Dersom Frode blir smittet, kan han utsettes for langt mer omfattende tvangsinngrep, sier foreldrene. I forbindelse med en koronatest må en bomullspinne stikkes langt inn i nesen. Han kan også bli skjermet i et rom med låst dør.

– Det blir ekstremt vanskelig, og da blir det enormt med tvang. For det er et mye større inngrep, han kommer til å bli kjemperedd og må holdes av flere personer, sier Elin Larsen.

Elin Larsen sier at det ikke er mulig å påklage vedtaket fra Statsforvalteren. Foto: Per Haugen / TV 2

– Et paradoks

De sier at sønnens situasjon oppleves som et paradoks.

– Konsekvensene er så enormt mye større hvis han skulle få symptomer og må testes, eller blir syk, sier moren.

Sønnen reagerer med utagerende atferd og fysisk uro når han synes noe er skummelt, sier de. Bare det at personalet i boligen går rundt med masker og smitteverndrakter, vil være en stor utfordring. En sykehusinnleggelse vil bli enda mer skremmende.

– I andre situasjoner, som hos tannlegen, har det tidligere vært greit med tvangsbruk. I denne situasjonen kan noen sekunders tvang forhindre sykdom, traumer og mulige senskader, sier foreldrene til TV 2.

Arne Larsen sier at sønnens situasjon oppleves som et paradoks. Foto: Per Haugen / TV 2

– Det er helt vilt, sett med våre øyne, at det ikke kan legges mer individuelt skjønn til grunn i enkeltsaker. Vi kjenner Frode, fastlegen kjenner Frode og boligpersonalet kjenner Frode. Alle gir oss full støtte i forhold til at han bør få vaksine, sier han.

– Noen må gjøre noe

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har henvist Sandefjords Blad til Helsedirektoratet, som har uttalt at det er ansvarlig helsepersonell som tar avgjørelsen om personen skal vaksineres.

– Dersom situasjonen endres, og ansvarlig helsepersonell vurderer at vilkårene for å vaksinere likevel er oppfylt for den enkelte, må det fattes et nytt vedtak om vaksinering, ifølge Helsedirektoratets saksbehandler.

Frodes foreldre oppfordrer myndighetene til å gripe inn umiddelbart og endre reglene.

– Noen må gjøre noe raskt, og sørge for at praksisen kan endres og samsvarer med synet vi står for, sier faren.

– Kan ikke bruke skjønn

På spørsmål om hvorfor myndighetene ikke ville la Frode bli vaksinert, slik hans fastlege og foreldre ville, svarer fylkeslege Sigmund Skei i Vestfold og Telemark:

Frode Larsen (45) får ikke koronavaksine. Foto: Privat

– Vedtaket som fastlegen har fattet, er ikke innenfor gjeldende lovverk og retningslinjer. Lovverket sier at det skal være forholdsmessighet i bruk av tvang på pasienter som ikke har samtykkekompetanse, sier Skei.

Fylkeslegen sier at det ikke er mulig til å bruke skjønn.

– Nei, vi kan ikke bruke skjønn når vi fortolker lovverket. Det er ganske tydelige retningslinjer fra Helsedirektoratet om hvordan dette lovverket skal fortolkes, og vi forholder oss til det, sier Sigmund Skei til TV 2.

For at fastlege og pårørende skal kunne ta en slik avgjørelse, må Helsedirektoratet endre fortolkningen av lovverket, opplyser han.

– Vi vet at i denne gruppen er det mye makt og tvang, og det er bakgrunnen for at vi er strenge med hvordan vi forvalter dette lovverket, sier fylkeslegen i Vestfold og Telemark.