Dette visste du ikke om TV 2-profilen

I TV-serien «Alle elsker David» blir vi kjent med kjendismanager David Eriksen (53), samboeren Hedvig Sophie Glestad (29), datteren Andrea Zeline Eriksen (24) og sønnen Lucas Zedine Eriksen (18).

Når God kveld Norge tar en prat med samboeren hans, røper hun flere detaljer som ikke kom frem i serien.

Giftet seg i Las Vegas

– Det som ikke kommer frem i serien er at du har jo faktisk vært gift før?

– Ja. Litt for mye alkohol i Las Vegas, røper hun.

Dette snakket hun også om da hun gjestet podkasten G-punktet. Der beskrev hun giftemålet som en «ganske syk historie».

– Det var på grisefylla. Vi hadde vært sammen i to uker, sier hun.

Hun forteller at det nettopp hadde blitt slutt med den tidligere kjæresten hennes. Rett før bruddet hadde hun bestilt en reise til Berlin til ham i 40-årsgave. Da hun kort tid etterpå møtte en ny mann, inviterte hun ham like så greit til Berlin, da turen allerede var betalt for.

– Vi lo og kødda med at alt hadde gått så fort. Og tullet med at vi skulle jo gifte oss uansett.

Hun beskriver giftemålet som en intern spøk dem imellom. Like etterpå skulle Glestad på en fest i Miami, og inviterte ham med seg. De bestemte seg for å stoppe innom Las Vegas på veien.

– Så var vi ute og spiste og koste oss, og så ble vi så fulle. Og så ringte vi hotellet og spurte om de kunne fikse en prest.

Hotellet ordnet så at det kom en prest til hotellrommet deres klokken tre om natten.

– Vi måtte si at vi elsket hverandre og sånt. Vi hadde ikke sagt det før. Vi kjente hverandre jo ikke, ler hun.

Det hele endte i et tre år langt ekteskap.

Fikk sjokkerende forespørsel

På spørsmål om hva slags respons hun har fått i etterkant av TV-serien, forteller hun at de ikke har oppsøkt de negative kommentarene.

– Men det har vært mye positivt. Over all forventning, sier hun.

Det er imidlertid én henvendelse som skiller seg ut.

– Det er en kar som har lyst til å tatovere navnet mitt. Så det er veldig hyggelig, sier 29-åringen.

Da hun ikke responderte på henvendelsen hans, tok han kontakt med venninnen hennes for å høre om hun synes det var en god idé.

– Og hun tenkte at et portrett var bedre. Så vi får se om det blir noe portrett. Jeg håper ikke det, ler hun.

– Det begynner å bli en stund siden vi filmet

Det er ikke bestemt om det blir noen sesong 2 enda.

– Det hadde vært gøy, men vi får se. Vi er jo fire personer som må bli enige dersom det skulle bli forespørsel om en sesong 2, sier hun og fortsetter:

– Det har vært dager hvor man har en jævlig dårlig dag, og så kommer kamerateamet om ti minutter uten at David har sagt ifra. Men jeg føler vi er oss selv uansett.