Politiet: – Savner du et barn, ring oss!

Klokken 11.58 fikk politiet melding fra en innringer, som hadde oppdaget at det gikk en jente alene langs veien i Gravdal.

Politiet skrev at jenta er 2-3 år gammel.

– Jenta er oppgående, opprørt og litt forvirret. Ellers er hun i fin form, sa operasjonsleder Eivind Hellesund.

Politiet skrev også at det så ut som at jenta hadde kledd på seg selv, og at hun antageligvis hadde stukket fra et hus i området.

– Vi fant et telefonnummer inne i klærne hennes. Men det var nummeret til ei som hadde gitt klærne vekk, altså ikke foreldrene hennes.

Klokken 12.38 skriver politiet at jenta har blitt gjenforent med sine foreldre.