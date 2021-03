Onsdag strakk køen fra Fattighuset i Oslo seg over 400 meter fra døren, og rundt kvartalet. På grunn av påskeferien er det en uke til neste gang folk kan komme innom for motta mat.

Daglig leder, Sverre Rusten, forteller at det har vært uvanlig mange innom i det siste. Årsakene kan være mange, tror han.

– Det illustrerer at vi har et stort problem. Et problem som må løses politisk. Det har vi ikke tid til å vente på, så vi gjør det vi kan, sier Sverre Rusten, daglig leder ved Fattighuset i Oslo.

LEVERANSE: Gjennom hele formiddagen ble det levert pallevis med mat. Foto: Frode Sunde / TV 2 Les mer LEVERANSE: Gjennom hele formiddagen ble det levert pallevis med mat. Foto: Frode Sunde / TV 2 Les mer LEVERANSE: Gjennom hele formiddagen ble det levert pallevis med mat. Foto: Frode Sunde / TV 2 Les mer LEVERANSE: Gjennom hele formiddagen ble det levert pallevis med mat. Foto: Frode Sunde / TV 2 Les mer

Givergleden fra særlig privatpersoner har vært stor de siste dagene.

– I dag har vi mer enn det vi pleier å ha, på grunn av medieomtalen tenker jeg, men det er vi veldig, veldig glad for, sier han.

– Viktig å bidra

En av de som kom innom for å levere mat onsdag, var Henrik Ryttmar Ruus. Han kjøpte det matbutikken hadde av Fjordland, og kjørte til Fattighuset for å gi det fra seg.

– Jeg så mitt snitt til å prøve å hjelpe til, og kjøpte så mye jeg kunne. Jeg skjønte at det var middager som var mest etterspurt, sier Ruus.

– Hva tenker du når du ser køen her?

– Jeg må si at jeg har tårer i øynene. Du ser folk fra alle typer bakgrunn, når du titter oppover her. Det er alt fra norske familier til narkomane og andre her. Alle fortjener å bli behandlet med respekt, og fortjener et middagsmåltid. Jeg synes det er utrolig hyggelig og viktig at man bidrar, sier Ruus.

600 pizzaer

I løpet av perioden TV 2 er på besøk, kommer det en jevn strøm av matleveranser, både fra privatpersoner og bedrifter. Daglig leder ved Rema 1000 Torshov, Karstein Ingebrigtsen, er en av de som er innom.

Med seg har han over 600 frossenpizzaer.

PIZZA: Karstein Ingebrigsten leverte over 600 pizzaer fra Rema 1000 Torshov. Foto: Lauritz Rushfeldt Vatne / TV 2

– Det betyr veldig, veldig mye. Pizza er jo veldig populært, det har blitt den nye nasjonalretten vår, sier Rusten.

Ingebrigtsen håper så mange som mulig vil hjelpe til.

– Fattighuset er et fantastisk bidrag, og noe som bidrar til et bedre samarbeid i Oslo. Jeg håper at alle som ser dette bidrar med hjelp til de som trenger det, sier Ingebrigtsen.

DAGLIG LEDER: Sverre Rusten er daglig leder ved Fattighuset i Oslo. Foto: Frode Sunde / TV 2

Sverre Rusten forteller at en annen fordel med pizzaene, utover at de smaker godt, er at de passer veldig fint ned i posene når maten skal pakkes.

– Men 600 pizzaer, hvor lenge holder det?

– Ut dagen, tipper jeg, sier han.

Det er mange ulike mennesker som har stilt seg opp i køen onsdag. Personer i alle aldre fra ulike deler av byen har møtt opp.

– Vi deler ut til de som kommer, og vi stiller ikke noen spørsmål, sier han.

– Har dere nok mat til alle som kommer?

– Vi håper det, sier Rusten.

Også Pernille Fjoran var innom og leverte tre poser med kjøttdeig i dag.

TRIST: Pernille Fjoran kom som frivillig med tre poser kjøttdeig for å støtte Fattighuset. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Jeg leste om det og ble veldig lei meg, og hadde lyst til å hjelpe til, sier Fjoran.

– Det er egentlig politikerne sin oppgave å ordne opp. Nå er det jo kjempelang kø i dag. Det er veldig synd, sier hun.