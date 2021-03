Jobber med å få Salah til Ullevaal

Et dokument som Norges Idrettsforbund sendte til Kulturdepartementet for knappe to uker siden viser en oversikt over internasjonale mesterskap i Norge i andre kvartal for 2021.

Der går det frem at Norges Fotballforbund planlegger to privatlandskamper for herrelandslaget. Kampene er tenkt å finne sted mellom 31. mai og 7. juni.

I den første kampen ønsker NFF at landslaget skal spille bortekamp mot Danmark i København.

I den andre kampen går det frem at de ønsker å få Egypt på besøk til Ullevaal Stadion. Dermed kan det være at Liverpool-stjernen Mohamed Salah blir å se på en norsk gressmatte i juni.

Kommunikasjonsdirektør i NFF, Gro Tvedt Andersen, skriver følgende i en tekstmelding til TV 2:

«Vi jobber med å få til to kamper som vi ønsker å ha på Ullevaal. Vi håper at det i juni er mulig å få inn lag uten innreisekarantene. Avtalene med motstanderlag er ikke endelig landet.»

NFF opplyser om at de vil komme tilbake med mer.