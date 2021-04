Årets påske-SUV 2020: – Denne er «ut», den nå

Aldri har vel folk vært mer gira på å komme seg ut av hjemmet og opp på hytta, enn i år. Vi kan jo bare glemme å dra utenlands, og etter hjemmekontor- og karante-bonanza – er det nok fristende å komme seg ut av huset, for mange.

Da er hytta et godt alternativ. Men hva skal du kjøre, om du har lyst å være SUV-kongen eller -dronningen på påskefjellet i år? Hva er det hotteste og råeste du kan ha med deg – som gir naboene ordentlig hakeslepp?

Kandidatene er mange, og i BroomPoddens "Påske-spesial" diskuteres noen av dem.

I løpet av praten blir det noen brannfakler. Blant annet at råskinnet du ser bilde av øverst i denne artikkelen, Lamborghini Urus, er "ut".

Broom-Benny: – Jeg kjører en bil som får fram det verste i folk

Lite miljøvennlige kandidater

Hva som gjør at den italienske SUV-verstingen ikke når opp i år, kan du få vite mer om i podcasten.

Men det er altså noen riktig så sterke og nye kandidater til kåringen i år, også.

Det som raskt viser seg å bli en fellesnevner, er at ingen av kandidatene er særlig miljøvennlige. Faktisk er de stort sett det motsatte. Her er det gjerne store bensinmotorer som gjelder.

På akkurat dette området må elbilene fortsatt se seg slått en stund til.

Vinneren

Bilen som bokstavelig talt blir banket gjennom som årets påske-SUV er en modell som kom på markedet i fjor sommer. Dette er altså den første påsken den kan bli sett på fjellet. Sånt trekker opp!

Under panseret har den en heftig V8-motor. Men designet skaper litt delte meninger i Broom-redaksjonen.

Hør hvilken bil som plasseres øverst på påske-SUV-pallen denne gangen her:

Mye å høre på

BroomPodden er nå godt i gang med sin første sesong. Vi har allerede fire episoder "på lufta". Alt ligger lett tilgjengelig på Spotify, iTunes og SoundCloud. Eller du kan høre forrige episode ved å klikke på linken under. Her finner du oversikt over alle episodene.

