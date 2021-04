Ektepar inngikk djevelsk pakt om å «løse mysteriet med jomfruelighet»

Michel Fourniret omtales som den verste pedofile seriemorder i fransk historie. I 2008 ble han dømt for å ha kidnappet, drept og voldtatt sju jenter og unge kvinner.

Hans kone, Monique Olivier, ble dømt til livstid for medvirkning i fem av sakene. Hun ble anklaget for å ha hjulpet sin mann med å plukke ut ofrene, kidnappe dem og skjule likene.

Estelle Mouzin var ni år da hun ble kidnappet i nærheten av hjemmet sitt i Guermantes i Frankrike. Foto: Handout/fransk politi/AFP

DNA-funn

Over 30 år etter at Fourniret begynte sin makabre jakt på unge jenter, knyttes flere uløste forsvinningssaker til franskmannen og hans kone.

En av dem er Estelle Mouzin, som var ni år da hun forsvant i 2003. I alle år har foreldrene hennes levd i uvisse om hva som skjedde med henne. Ikke før i 2019 fortalte Olivier at mannen kunne stå bak forsvinningen. Ett år etterpå innrømmet ektemannen at han hadde drept henne.

Under en rettssak i august 2020 forklarte Fournirets ekskone ikke bare om Estelle og skogholtet, men også om en madrass hun hadde ligget på. På denne madrassen fant krimteknikerne siden flere titalls ukjente DNA, i tillegg til Estelles delvise DNA.

Søk gjenopptatt

Søkene i skogen har så langt ikke hatt noen resultater, men mandag ble letingen gjenopptatt. Olivier ble også hentet ut fra fengsel for å peke ut mulige steder hvor jenta kunne være begravet.

Men fredag skrev flere franske medier, deriblant Le Parisien, at søket er avsluttet.

Det er ikke kjent hvorvidt det ble gjort funn.

En gravemaskin fyller igjen hullene som er gravd opp under søkene etter levningene til Estelle Mouzin denne uka. AFP) Foto: Francois Nascimbeni

Et stort spørsmål for de gjenlevende er hvorfor Olivier godtok ektemannens drapsraid. Det er også uforståelig at hun har holdt tilbake informasjon om Estelle i 13 år før hun for valgte å dele det med politiet.

Til medfanger har hun forklart at hun gjorde det av kjærlighet.

– Jeg voktet jentene som vaktene her vokter oss, skal hun ha sagt ifølge Le Figaro.

«Blodbadkontrakt»

Olivier møtte sin blivende mann mens han var i fengsel for flere seksuelle overgrep på midten av 80-tallet. Han hadde satt inn en kontaktannonse i en avis, og hun svarte. Korrespondansen mellom dem ble en slags «blodbadkontrakt».

Litt etter litt delte han sin galskap med henne. Han fortalte at han ville kidnappe veldig unge jenter for å «løse mysteriet med jomfruelighet».

Han skal også ha fortalt henne at hans første kone ikke tillot ham å følge fantasiene sine.

– Trengte å jakte jomfruer

I en uttalelse sendt til belgiske etterforskere, som senere ble lekket til franske journalister, skrev Michel:

«Jeg trengte å jakte på jomfruer to ganger i året. Når jeg visste at jeg skulle ut på jakt og at jeg kom til å ta med meg noen hjem, gravde jeg hull på forhånd, tre meter dype».

Dette er Chateau du Sautou som tidligere tilhørte Fourniret. Det er her han skal ha holdt jenter fanget, voldtatt og drept dem. Slottet ligger ved Ville-sur-Lumes, nordøst i Frankrike. Han kjøpte slottet med penger etter et gullran. Foto: Francois Nascimbeni

Først i 2003 tok parets grusomme «jomfrujakter» slutt, etter at en 13 år gammel belgisk jente klarte å rømme fra franskmannens varebil.

Jenta noterte registreringsnummeret på bilen og Fourniret ble pågrepet av politiet kort tid etter. Han ble fengslet, mistenkt for kidnapping av mindreårige og usømmelig seksuell adferd.

I 2004 oppsøkte Monique Olivier belgisk politi og tilstod å ha vært involvert i flere av ektemannens drap.

I hennes skriftlige tilståelse innrømmer hun at hun, etter ektemannens ordre, hadde vært til stede da noen av voldtektene og drapene fant sted. Ved flere tilfeller skal hun ha sett på ektemannens forbrytelser via et speil fra et rom i nærheten.

Samme år tilsto Fourniret å ha drept seks jenter.

Innrømmet ytterligere to drap

Oliver har to ganger anklaget ektemannen for å stå bak de uoppklarte drapene på Joanna Parrish og Marie-Angele Domence, men trakk senere tilbake dette. I februar i år innrømmet Fourniret drap på begge disse.

Monique Olivier avbildet under en gjenskapelse av drapet på Elisabeth Brichet i 2004. Foto: Francois Lo Presti

– Han har gitt detaljerte og gjentatte tilståelser, sier advokat Didier Seban om Fourniret, som har fått tilnavnet «Monsteret fra Ardenne».

Seban representerer familien til et av ofrene – den britiske språkstudenten Joanna Parrish – som ble funnet drept i 1990. Obduksjonsrapporten viste at hun hadde blitt voldtatt og banket opp.

Ifølge advokaten har Fourniret også tilstått drapet på Marie-Angele Domece, som forsvant i 1988 og aldri er blitt funnet.

– Det er en ny utvikling. En løsning på saken, ser det ut til, på en bemerkelsesverdig måte. Det er vanskelig for familien, men slutten på en lang kamp i rettsvesenet, sier han.

Drapene han ble dømt for skjedde mellom 1987 og 2001, og ofrene var mellom 12 og 22 år gamle. 78 år gamle Fourniret slipper nok aldri ut av fengsel, men Olivier kan løslates etter hun har sonet 28 år.