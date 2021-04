Dette har du trolig sagt feil hele livet

Hvordan uttaler du Solrik? Nå kommer Ringnes med et overraskende svar.

Den fruktige saftdrikken fra Ringnes er fast inventar hos mange når de skal ut på tur, men hvordan uttaler man egentlig navnet?

Det heter at kjært barn har mange navn, og det er i aller høyeste grad tilfellet for Solrik også. Noen sier Sol-rik, som i at noe er rikt på sol, mens andre uttaler Solrik som navnet Ulrik.

– Mange som misforstår

TV 2 har spurt kommunikasjonssjef i Ringnes Nicolay Bruusgaard om hva som egentlig er riktig.

– Det er veldig mange som misforstår. Alle har trodd at den heter Sol-rik, og det er mange ansatte hos Ringnes som også har uttalt det slik, inkludert meg selv, innrømmer Bruusgaard.

Ifølge kommunikasjonssjefen er det riktige imidlertid å si Solrik, på samme måte som navnet Ulrik.

– Alle som har sagt feil er unnskyldt, for det er nok flere som kaller den Sol-rik enn Solrik. Jeg har aldri koblet navnet til figuren på boksen, men gjør man det, er det kanskje mer naturlig å kalle den Solrik, sier kommunikasjonssjefen.

– Helt vanvittig

Bruusgaard sier at Solrik, i likhet med brusen Solo, er et skikkelig påskeprodukt.

– Vi selger 25 prosent av årsproduksjonen av Solo i løpet av disse påskeukene, sier han.

Og det er ikke bare i påsken Ringnes opplever økt omsetning. Det siste året med stengte grenser har ført til en rekordomsetning for brusprodusenten.

– Vi har aldri produsert mer brus og drikke enn vi gjorde i mars i år. Det har vært tidenes måned. Vi lå an til å ligge sju prosent høyere enn juni i fjor, som var rekordmåneden før dette. Så det har vært helt vanvittig, sier Bruusgaard.