Er ikke alle like mye verdt, Sylvi?

Er ikke alle mennesker like mye verdt?

Først meg selv, deretter meg selv og til slutt kanskje meg selv igjen. Sånn høres det ut inni hodet mitt når jeg hører Frp og Sp ytre seg i ulike kanaler om hvor grusomt det er at Norge har delt vaksinedoser med andre land.

Da jeg var barn, innprentet pappa én ting i meg: Alle mennesker er like mye verdt. Han snakket om det med jevne mellomrom rundt middagsbordet.

Maren Njøs Kurdøl er stortingskandidat for Rødt. Foto: Rødt

Å få dette inn fra barnsben var den beste garantien for å bli et bra menneske, og for å unngå å havne på feil side av historien.

Funksjonsnedsettelse

Å huske at alle mennesker er like mye verdt, var ifølge pappa en verdi som skulle sørge for at jeg sa ifra dersom dyr, barn, eldre eller mennesker med funksjonsnedsettelse ble behandlet dårlig.

Det skulle fungere som en ryggmargsrefleks mot rasisme og forskjellsbehandling.

Og denne uka har refleksen min sagt fra så til de grader.

Mantraet om at Norge må prioritere egen befolkning først og karre til seg flest mulig vaksiner til eget bruk burde vekke refleksen hos oss alle.

Det er nemlig altfor mange ting som skurrer. Først og fremst må vi huske at fordelingen av vaksiner i utgangspunktet er urettferdig.

Norge har utrolig gode forutsetninger for å skaffe vaksiner til egen befolkning.

Uganda

Vaksinene som er utviklet egner seg godt til distribusjon i vestlige, rike land, fordi de krever svært lave temperaturer, og verdens rikeste land sikret seg også flertallet av dosene veldig tidlig i prosessen.

For sikkerhets skyld så viser også lekkasjer at Uganda har måttet betale tre ganger så mye for vaksinen som det Norge betaler.

Vi kan jo spørre om denne urettferdige prissettingen gjelder andre utviklingsland? Svaret er trolig ja. Med andre ord stiller ikke alle mennesker likt i dette vaksinekappløpet.

Noen har fått tjuvstarte, mens andre knapt får slippe inn på arenaen.

Når jeg mener det er riktig at Norge deler vaksiner med utviklingsland, så handler det derfor ikke om medlidenhet og veldedighet, men om en annerkjennelse av realitetene i verden.

Favoriserer

Nemlig at spillereglene favoriserer rike, vestlige land, og at vi kan bøte på noe av dette ved å dele og støtte en mer rettferdig produksjon og distribusjon av vaksiner. Det er også en annerkjennelse av at vi ikke blir kvitt dette viruset før vi har vaksinert store deler av verdens befolkning.

De siste ukene har vi sett hva muterte virusvarianter gjør med spredning og alvorlighetsgrad av pandemien.

Hvis vi ikke prioriterer vaksinering i hele verden, risikerer vi flere nye muterte varianter. Vaksinasjonen må skje over hele verden.

Ikke bare i vårt verdenshjørne. Ikke minst ligger det til grunn en viktig verdi: et menneskeliv er like mye verdt i Norge som i et annet land.

Og en vaksine er derfor like viktig i Norge som i et annet land. Derfor støtter Rødt kravene fra blant annet Sør-Afrika og India om å gjøre unntak for patentrettigheter slik at disse landene kan produsere egne vaksiner.

Åpenhet

Vi krever også full åpenhet om forhandlinger og kontrakter for vaksineavtaler Norge er en del av. Og vi ønsker åpen og offentlig finansiert forskning på og utvikling av legemidler, som sikrer at land kan dele fremskritt over landegrenser og produsere nødvendige medisiner selv.

Sylvi Listhaug skriver hos TV 2 om det moralske ansvaret vi har for å sikre flest mulig vaksiner til Norge. Vi er nå på vei inn i påsken, en høytid som handler om Jesus' offer og død.

I motsetning til Listhaug er ikke jeg kristen, men jeg har da lest Bibelen et par ganger. Og jeg mener bestemt å huske at Jesus' budskap handlet om nestekjærlighet til alle mennesker, uavhengig av bakgrunn.

Jesus

Kanskje jeg kan anbefale Listhaug å bruke påskeferien til å lese gjennom boka igjen og reflektere over både Jesus' og eget budskap?

For jeg undrer meg virkelig over hva de som vil sette Norge først i vaksinekøen tenker og hvilke verdier de egentlig har.

Som Listhaugs partifelle Per Willy Amundsen, vår tidligere justisminister, som skriver at «regjeringen sendte 700.000 av våre vaksiner til Afrika». Hva mener du egentlig med det, Amundsen?

Det jeg hører mellom linjene er at dere mener Norges befolkning er mer verdt, at norske liv er mer verdt.

Det gjør meg kvalm. Verdiene som pappa innprentet meg med ved middagsbordet hjemme i Lillehammer roper et høyt varsko når jeg hører Frp og Sp snakke.

Er ikke alle mennesker like mye verdt for dere?

