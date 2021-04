Sjelden seierstørke før Flandern: – Det gjør litt med selvtilliten

Se Flandern rundt fra 10:00 på søndag på TV 2 og Sumo

Grunnen til at forhåpningene fortsatt er der skyldes nok at få aktive syklister, om noen, kan beskrives som en større «Flandern-ekspert» enn nordmannen.

33-åringen har deltatt ni ganger. Han har vunnet én gang, vært blant de fem beste hele syv ganger, og har en 16.plass som dårligst.

I tillegg hjelper det på at 6.plassen i onsdagens Dwars door Vlaanderen viste at formkurven peker riktig vei.

– Jeg liker rittet, men det er nok litt tilfeldigheter at det har gått såpass bra også. Men det passer meg bra at rittet kommer sent i klassikersesongen. Jeg føler jeg trenger rittene i forkant for å få «bank» og bli klar. Jeg føler jeg stiller litt tynnere i år enn tidligere på grunn av antall ritt og sånt, men Flandern rundt blir nok fort min beste prestasjon i år også. Jeg har jo ikke prestert så sykt bra i år, men vi får se på søndag, sier UAE-Team Emirates-rytteren til TV 2.

– Litt bekymret for at jeg ikke er der jeg skal være

«Tynnere» er stikkordet i år, både målt i konkurransedager og seiere.

De mange avlyst rittene tidlig i sesongen, spesielt i Midtøsten, gjør at han har noen færre kilometer i beina enn vanlig, men likevel har det blitt 18 rittdager på 33-åringen så langt i 2021.

For første gang siden han debuterte i Flandern rundt i 2012, vil Kristoff gå inn i «De Ronde» uten å ha vunnet et sykkelritt i inneværende sesong.

– Jeg må jo egentlig snart prestere. Jeg har ikke prestert noe hittil i år. Jeg har en 6.plass eller noe som det beste (på etappe 5 av Paris-Nice og i Dwars door Vlaanderen, journ.anm.), så jeg er litt bekymret for at jeg ikke er der jeg skal være. Sesongstarten ble ikke helt som planlagt i og med at mange ritt ble utsatt, så det ble mange færre ritt enn det skulle ha vært. Jeg pleier også å trenge en del ritt. Men jeg følte meg vesentlig bedre i Gent-Wevelgem enn i rittene før, så det virker i alle fall som om kroppen begynner å respondere. Så det blir spennende å se om jeg rekker å komme i form til Flandern, sier en alltid ærlig Kristoff.

– Gjør det noe med selvtilliten din, eller er du trygg på at du har noe å bidra med?

– Det gjør litt med selvtilliten. Jeg har ikke prestert så bra som jeg hadde ønsket. Det er det ikke tvil om. Jeg har følt at jeg ikke henger helt med de beste, og det er første gang jeg har følt det i oppladningen til disse rittene. Men samtidig er det vanskelig å prestere på topp med hoste og litt sykdom i kroppen. Jeg har aldri prestert sykt bra tidlig på året, selv om jeg har vunnet en del i rittene i Midtøsten, men der var jeg jo ikke i år. Så det er litt vanskelig å sammenligne. Men jeg tror fortsatt jeg kan prestere om jeg har bena til å henge med over bakkene.

– Håper jeg kan vinne hele driten

I fjor endte det med en råsterk tredjeplass bak Mathieu Van der Poel og Wout van Aert.

Dog, som Kristoff har sagt selv, var han litt «heldig» da Julian Alaphilippe krasjet med en motorsykkel og ut av rittet da han satt i finalen med de to erkerivalene.

I år, som i fjor, snakkes det høyest om duellantene Van der Poel og van Aert, men Kristoff utelukker ikke en fjerde pallplass i Belgias største sykkelritt.

– De to seiler opp som favoritter, men det er vanskelig å si hvordan det vil utvikle seg. Jeg håper jeg kan gå litt under radaren, sitte med underveis og til slutt vinne hele driten!

Hyller Uno-X - avviser ikke muligheten for å avslutte karrieren i norsk lag

Kristoff er langt fra den eneste norske profilen som ikke har prestert på toppnivå i år.

Ingen andre nordmenn har vunnet sykkelritt i 2021.

Edvald Boasson-Hagen har, som Kristoff, vært småsyk og har stort sett måtte jobbe som hjelperytter i sitt nye franske lag, Team Total Direct Energie. Amund Grøndahl Jansen har også fått vårsesongen ødelagt av sykdomsavbrekk og har heller ikke kjørt inn store resultater for sitt nye Team BikeExchange-lag.

Carl Fredrik Hagen var knapt i gang med sesongen før han veltet stygt på trening utenfor Oslo og ødela skulderen sin.

I motsetning har det unge Uno-X-laget overbevist i en rekke belgiske ritt.

– Tror du Uno-X er klar til å ta over «tronen» i norsk sykkelsport, eller har du fortsatt en del å bidra med?

– Vi får se! Markus Hoelgaard kjørte veldig bra i E3 Saxo Bank Classic (8.plass). Han viste virkelig hva han er god for, noe vi egentlig har visst lenge. Han ble blant annet nummer to sammenlagt i Luxembourg rundt i fjor, så han er god for mye når han er i form. Han har kanskje ikke alltid fått vist det så mye i og med at han har kjørt på mindre lag, men nå har jo Uno-X tatt steget opp. Så da får han vist det i større ritt også, sier Kristoff, og fortsetter:

– Det er mange sterke ryttere der, og det overrasker meg egentlig ikke så mye at de presterer som de gjør. De har et profesjonelt opplegg og er seriøse på alle områder, så da kommer resultatene. Det er morsomt at de får det til. Jeg synes det er gøy at et norsk lag viser seg frem på en så flott måte. Så håper jeg at jeg fortsatt har noe å bidra meg og klarer å holde de bak meg etter hvert, men nå slo de meg sist gang!

– Hadde det vært aktuelt for deg å avslutte karrieren på et lag som Uno-X?

– Det er jo aktuelt. Men vi får se hvilke tilbud som måtte komme etter hvert. Jeg håper å prestere såpass fremover at jeg i alle fall er aktuell for noen lag fremover! Men det er jo kontraktsår for meg, så det blir spennende å se om jeg blir her eller velger å flytte på meg.