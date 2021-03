Sykdom har hindret de norske stjernene før Flandern rundt

Husk Flandern rundt fra klokken 10:00 førstkommende søndag på TV 2 og Sumo

Koronaviruset har de siste to ukene begynt å spre seg i sykkelfeltet, men heldigvis er det ikke COVID-19 det er snakk om for våre tre fremste klassikerryttere.

– Jeg føler egentlig at kroppen er fin, men jeg har hostet ganske mye i det siste. Men nå begynner det å gi seg. Jeg har hatt et eller annet virus - slimet har vært blankt, ikke grønt eller gult eller noe sånt. Det hadde ikke hjulpet med noe antibiotika, heller, så jeg har bare måttet vente på at det skulle gå over, sier Kristoff til TV 2 før onsdagens Dwars door Vlaanderen, forretten til søndagens hovedrett.

– Virus i disse tider...?

– Det er ikke korona! Jeg har blitt testet sikkert ti ganger, og jeg var negativ hver gang. Jeg har hatt smak – og luktesans inntakt. Jeg har hørt at både Amund og Edvald har slitt med lignende symptomer. For meg startet det etter Paris-Nice. Jeg ble dårlig uka etter det rittet.

Boasson-Hagen melder om bedring

Kristoff er i tillegg vaksinert, men, som han påpeker selv, så gir ikke Sinopharm-vaksinen 100 prosent garanti for at han ikke kan bli smittet av viruset.

En rekke lag, deriblant BORA-hansgrohe, Trek-Segafredo, Lotto Soudal, Alpecin-Fenix og Kern Pharma, har de siste ukene måtte trekke deler eller hele laget fra flere ritt på grunn av smittetilfeller.

Smittesituasjonen i Nord-Frankrike gjør at det fortsatt er usikkert om Paris-Roubaix blir noe av neste søndag eller om det utsettes.

Boasson-Hagen melder onsdag morgen om bedring for sin del.

– Jeg var forkjølet etter Paris-Nice, men jeg er frisk igjen nå, sier han, og legger til at han, som planlagt, prioriterer trening foran Dwars door Vlaanderen onsdag.

Grøndahl Jansen har også måttet stå over flere ritt denne våren på grunn av sykdom.

Avviser hjelperytterrolle i Flandern

Mens Kristoff har trøblet med sykdom og påfølgende formsvikt, har hans ny lagkamerat Matteo Trentin imponert stort de siste ukene.

8.plass i Omloop Het Nieuwsblad, 4.plass i Kuurne-Brussel-Kuurne, 12.plass i Milano-Sanremo og 3.plass i Gent-Wevelgem gjør at kapteinsansvaret i Flandern rundt i beste fall for Kristoff blir delt.

– Jeg tror ikke jeg blir noen hjelperytter – jeg er ikke så god på hjelping! Men han blir nok hovedprioriteten vår. Han har vist god form i hele år. Han er i slag og ble nummer tre i Gent-Wevelgem. Så da er det naturlig at vi må hjelpe ham mest mulig. Men om jeg klarer bakkene og henger med, så kjører vi fort for meg i en spurt. Jeg har en bedre avslutning enn Trentin om vi kommer inn med en gruppe. Så da stokker vi nok om på kortene. Men Trentin er nok vårt sikreste kort, sier 33-åringen.