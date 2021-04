Ventura brøt med broren – nå nærmer han seg «nedrykk»

For ett år siden fikk Federico Ventura en uventet melding som endret alt. Storebror og golfspiller på PGA-Touren, Kristoffer Ventura, ønsket ham som caddie.

– Det var en mulighet jeg ikke kunne takke nei til, sier lillebroren til TV 2.

TV 2 møter Federico Ventura på Evje Golfpark. I nærmere ett år har han reist verden rundt med de største golfstjernene og vært storebrorens assistent.

TILBAKE: Slik har han gått rundt på verdens mest prestisjefylte golfbaner. Nå er han tilbake på hjemmebanen på Evje. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Men for noen uker siden bestemte de seg for å avslutte samarbeidet.

– Vi ble enige om det. Jeg ville jobbe med egne mål, og han ville teste noe nytt. Han ville ha en med mer erfaring på banen, sier lillebroren.

Og akkurat nå trenger Kristoffer Ventura trenger den hjelpen han kan få. For han kjemper sin viktigste kamp i golfen så langt.

Suksess med lillebror

Det ble en tung start på PGA Tour-karrieren for Kristoffer Ventura, som misset cuten i åtte av sine første elleve turneringer. Han tok grep og byttet ut stjernecaddie, Andy Sanders, med sin uerfarne lillebror Federico.

– Jeg har jo ikke så mye erfaring med golf. Det var nok mest fordi jeg er broren hans. Det er mer behagelig å gå rundt med en du kjenner godt. Og det er et ganske ensomt liv på PGA-Touren, sier Federico.

Da Federico kom på plass endret alt seg. Etter koronapausen i fjor, hentet plutselig de to brødrene topp 20-plasseringer på øverste nivå.

– Jeg har jo reist sammen med broren min til alle mulige land, så det har vært en veldig bra opplevelse, forteller lillebroren og fortsetter:

CADDIE-BROR: Slik gikk de rundt sammen på verdens gjeveste golfturneringer. Foto: Skjermdump fra Eurosport.

– Jeg har prøvd å støtte ham mer mentalt. Prøvd å si de riktige tingene når jeg skal, og vite når jeg ikke skal si ting. Jeg har støttet ham når det ikke går bra.

Og i årets sesong har melodien vært en annen. For dersom Ventura skal få fornyet passet på PGA-Touren må resultatene komme kjapt.

Ett poeng unna nedrykk

For å få fornyet kortet på PGA-Touren må en være blant de 125 beste i FedEx-cupen. Akkurat nå ligger Kristoffer Ventura som nummer 124.

Kun ett poeng unna en plassering som vil sende ham ut av det gjeveste selskapet, og ned til Korn Ferry Tour.

– Det kan jo gå begge veier. Det kan være han kjenner press og blir stresset fordi han er nær grensen. Men det er tidlig å si, understreker han.

FARLIG GRENSE: Kristoffer Ventura skal prøve å sikre seg plass på neste års PGA-Tour. Foto: Sam Greenwood

I september avsluttes årets sesong. Og da må resultatene bedres dersom 26-åringens PGA-eventyr skal fortsette. For i åtte av de siste ti turneringene på PGA-Tour, har nordmannen misset cuten.

– Akkurat nå tror jeg ikke han tenker så mye på den grensen. Han tenker på å gjøre sin egen greie, og spille best mulig. Det er ikke så mye annet å gjøre, sier lillebroren.

– Han som går caddie for meg

Torsdag starter en ny viktig turnering for Ventura da han skal spille Valero Texas Open. En mulighet han må gripe når flere av de aller beste forbereder seg til neste ukes The Masters, som også Viktor Hovland skal spille i.

GOD DRIVE: Federico Ventura har spilt golf i fem år. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Nå venter studielivet i Kristiansand for Federico. Dermed er livet som golfcaddie over for nå, til tross for at golfsvingen sitter som et skudd på Evje denne dagen.

– Neste intervju du gjør med meg, så er jeg spiller på PGA-Touren. Da er det han som går caddie for meg, sier han og ler.

Og det var en spøk - for lillebror har klokketro på at storebroren vil reise seg igjen.

– Tror du han kommer til å klare det?

– Ja, svarer Federico kontant.