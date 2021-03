Stallone planlegger Rocky-serie

GOD KVELD NORGE (TV 2): Sylvester Stallone (74) avslører på Instagram at han jobber med en TV-serie på hans legendariske karakter Rocky Balboa.

Det var i 1976 at Rocky Balboa så dagens lys på filmlerretet for første gang. Filmen som Sylvester Stallone både skrev og spilte hovedrollen i ble en gedigen suksess, og var nominert til to Oscar-statuetter.

Filmen ble til en franchise, og siden 76 har vi fått servert hele ni filmer innen Rocky-universet. I 2022 er «Creed 3» planlagt.

ROCKY VS DRAGO: I Rocky IV fra 1985 skal Balboa opp mot russeren Ivan Drago, spilt av svenske Dolph Lundgren. Foto: MGM

Men Stallone gir seg ikke der, i går la han ut bilder av notatark på Instagram, og skrev dette:

«Dette er muligens min rareste post til nå. Jeg startet denne morgenen med å skrive et manus for en Rocky prequal til strømming».

Videre forteller «Sly» at han ønsker ti episoder over flere sesonger, slik at vi virkelig kan bli kjent med karakterene i deres yngre år. Dette er altså en serie som vil foregå før Rocky ble verdensmester i boksing. I følge notatene skal vi tilbake til 60-tallet.

Sent i går kveld delte han på nytt et bilde av arbeidsprosessen. Denne gangen var manuset skrevet på maskin og ikke for hånd. Fansen hadde tydeligvis kritisert Stallone sin måte å føre en penn.

«Jeg VET at håndskriften min er elendig. Men hva så, når målet er nådd. Men jeg bestemte meg for å vise litt mer av den kreative prosessen bak Rocky Prequal, men denne gangen er det mye mer leselig. Fortell meg hva dere tenker, jeg er spent. Håper dere er det og. KeepPunching».

Så da er det bare å vente i spenning for alle Rocky Balboa fans der ute. Det er foreløpig ukjent når denne serien vil komme, og på hvilken strømmetjeneste.