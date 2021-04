Anton (52) om beskjeden han ga Solbakken: – Ville ikke sitte på benken sammen med ham

De norske landslagsgutta fikk en smakebit på galskapen som bor i Ståle Solbakken etter tirsdagens 1-0-seier mot Montenegro.

Først stormet landslagssjefen banen i gledesrus, før han fulgte opp med en oppglødd seierstale inne i garderoben der han allerede rettet fokuset mot neste VM-kvalifiseringskamp til høsten.

– Fullt hus (på Ullevaal), covid er vekk. Seier mot Nederland, så styrer vi den gruppa, ropte Solbakken, før han feiret som om han nettopp hadde scoret et avgjørende mål.

Landslagssjefens engasjement så ut til å smitte over på spillerne i garderoben, som lot seg rive med i begeistringen.

Samtidig har de samme spillerne fått høre det når de ikke har levd opp til Solbakkens forventninger, som da han betegnet forsvarsspillet som både «skandaløst» og «katastrofalt» i 0-3-tapet mot Tyrkia.

Kristoffer Vassbakk Ajer har fått høre at han må skifte klubb, mens våre to største stjerner i Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard begge ble plukket av banen mot Montenegro mens kampen sto og vippet på 1-0 til Norge.

Fikk bakoversveis

En som kjenner godt til Solbakkens lederstil og væremåte på og utenfor banen er nederlandske Anton Scheutjens. Den nåværende keepertreneren i Ajax jobbet under nordmannens ledelse i fem år i FC København, mellom 2013 og 2018.

– Ståle har to ulike sider ved seg: treneren Solbakken, og farsfiguren Solbakken. Han kan være knallhard i avgjørelsene sine, og virkelig tøff hvis du ikke gjør jobben din godt nok. Samtidig stiller han opp 100 prosent når du trenger ham, sier Scheutjens til TV 2.

– Hvordan vil du beskrive relasjonen deres?

– Gjennom de fem årene hadde vi en god relasjon. Vi hadde noen utfordringer, som man alltid har i et godt ekteskap. Men vi løste dem alltid. Det var en fornøyelse å jobbe med ham, sier nederlenderen.

FIKK STÅLE TIL Å RASE: Denne scoringen fra Cristiano Ronaldo mot FCK i oktober 2013 resulterte i en skyllebøtte keepertreneren aldri vil glemme. Foto: Pierre-philippe Marcou

Han fikk tidlig bakoversveis i sine første par måneder i FC København. Én episode han aldri glemmer skjedde da danskene sto overfor Real Madrid på bortebane i Champions League, høsten 2013.

Episoden er også omtalt i Solbakkens selvbiografi «Løvehjerte», der han beskriver hvordan han tok i keeper Johan Wiland like før lagene gikk på banen.

«Når ballen blir slått mot bakerste stolpe, skal du ikke gå ut av målet for å ta den med mindre du er hundre prosent sikker på å få tak i den», sa Solbakken, som hadde observert at Cristiano Ronaldo ofte sto klar for å heade ballen i tomt mål etter at keeperen hadde feilberegnet innleggene mot bakre stolpe.

Solbakkens formaninger nådde ikke fram. Wiland kastet seg forgjeves etter et Marcelo-innlegg mot bakre stolpe, der Ronaldo selvsagt headet ballen i det åpne målet etter 21 minutter.

«Johan Wiland hadde fortjent en skikkelig overhøvling, men det var ikke mulig siden han var ute på banen. Så i stedet skjelte jeg ut Anton Scheutjens. Så ettertrykkelig at han kom til meg dagen etter og sa at han ikke ville sitte på benken under kampene våre.», skriver Solbakken i boka.

Åtte år senere ler Scheutjens godt når TV 2 spør hva han husker fra opptrinnet.

– Ståle var så sint på meg, og han fortsatte å være sint. Jeg husker at han slo arket jeg holdt i hendene ut av grepet mitt, men jeg forsøkte å holde meg rolig siden det var mange kameraer på oss. Dagen etter konfronterte jeg ham med oppførselen hans.

– Stemmer det at du sa du ikke ville sitte på benken med ham mer?

– He-he, ja. Det var det jeg fortalte ham. Jeg sa det var bedre at jeg satt på tribunen, for der kunne jeg også se kampen bedre. Men da svarte han at han bestemte hvem som skulle sitte på benken, og hvem som skulle sitte på tribunen. Men han unnskyldte seg, og det var nok for meg. Jeg er ikke typen som bærer nag når noe skjer i kampens hete. Når du kan snakke om det etterpå, er det aldri et problem. Og det gjorde Ståle. Han var alltid ærlig. Og for meg er det aller viktigst, sier Scheutjens.

To ansikter

Diskusjonen om «snille» norske fotballspillere blusset opp igjen etter tapet mot Tyrkia, der Solbakken etterlyste mer kynisme og besluttsomhet fra sine gutter.

Tidligere landslagssjef Lars Lagerbäck var også inne på det samme da han sammenlignet den norske spillergruppa med en labrador, hva gjaldt lynne og temperament.

BYTTET UT STJERNENE: Ståle Solbakken plukket av både Erling Braut Haaland Foto: Aleksandar Djorovic

– Tror du spillerne kan få bakoversveis av Solbakkens temperament?

– Kanskje, men de må skjønne at det er velment. Han kan virke veldig hard og tøff, men det er bare fordi han vil vinne. Når de forstår det, blir det ikke noe problem, sier Scheutjens, som sier Solbakken var en helt annen person utenfor konkurransesettingen.

– Utenfor banen var det mye moro og mye humor. Når vi i trener- og støtteapparatet gikk ut for en middag sammen, var det alltid en fornøyelse å være med Ståle. Da var han seg selv, rolig og avslappet. På banen var det mer følelser og temperament. Det er personligheten hans, sier nederlenderen.

Ståle kom på døra

Selv bodde han alene i Danmark i fire av årene han jobbet i FCK, mens familien holdt til i Nederland. På et tidspunkt gikk Scheutjens gjennom en tøff periode privat, uten at han nevnte det for noen av kollegene.

Solbakken merket imidlertid at noe ikke stemte.

– Jeg bodde veldig nær treningsbanen, der Ståle løp rundt for seg selv hver morgen før trening. En morgen ringte det på døra mi, og der sto han plutselig. Han kom inn og sa at han kunne se at det var noe som plaget meg. Jeg kan ikke gå i detaljer, men han stilte opp for meg i den perioden, sier Scheutjens.

– Og dette var ikke noe du hadde fortalt til noen?

– Nei, dette var noe han hadde lagt merke til. Og han hjalp meg. Det viser hans personlige egenskaper, sier han.

– Fortjener statue

Tirsdag kveld var det verken den empatiske eller temperamentsfulle Solbakken som sto foran spillerne etter kampslutt, men den euforiske utgaven av 53-åringen.

Med tap ville Norge vært ille ut i VM-kvalifiseringen, mens 1-0-seieren gjør at Norge har heng på lederlagene Tyrkia og Nederland.

Scheutjens er ikke i tvil om at et lag ledet av Solbakken kan by på problemer, også for hans Nederland.

– Ståle vil bygge et sterkt lag, som han gjorde i FCK, der han ledet laget til mange triumfer. I tillegg markerte han seg sterkt i Europa, med et lite budsjett sammenlignet med mange av konkurrentene. Gi ham tid, og han vil bygge et skikkelig lag.

– Hva mener du er hans største styrke som trener?

– At han alltid holder seg til kampplanen han har lagt. Uansett hva som skjer.

– Er det alltid så smart da, hvis ting ikke fungerer?

– Noen trenere endrer taktikken, og noen trenere bytter spillere. Hvis ting ikke fungerte byttet Ståle folk ut, og satte inn friske spillere som kunne gjøre jobben.

– Ble du overrasket da han fikk sparken i FCK?

– Ja, litt. Jeg kjenner ikke detaljene, men visste at det ikke gikk så bra i den perioden. Men når du sier navnet FC København, så tenker du automatisk på Ståle Solbakken. Han bygget den klubben. Kanskje returnerer han en dag, men de bør egentlig bygge en statue av ham. Han fortjener det, sier Scheutjens.