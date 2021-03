– Det var totalt uventet. Ingen hadde forutsett dette

Den 11. mars besluttet FHI å sette vaksineringen med AstraZeneca-vaksinen på pause. Det skjedde etter at Danmark meldte om flere tilfeller av blodpropp hos personer som nylig hadde blitt vaksinert.

I Norge er det så langt meldt om fem tilfeller. Tre av disse har mistet livet.

I forrige uke sa FHI-direktør Camilla Stoltenberg at de trengte mer tid, og utsatte avgjørelsen med tre uker. Det til tross for at flere land besluttet å gjenoppta bruken av den britiske vaksinen.

– Veldig spent

Onsdag kommer sikkerhetskomiteen i Det europeiske legemiddelverket (EMA) med en ny uttalelse om AstraZeneca-vaksinen. Diskusjonen i sikkerhetskomiteen vil fortsette på et møte i neste uke.

Medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket Steinar Madsen sier til TV 2 at han er veldig spent på hva som kommer.

– Norge mener de alvorlige bivirkningene har en sannsynlig sammenheng, og at det bør føres opp i listen over bivirkninger av denne vaksinen. Det har også kommet mange flere tilfeller nå enn ved forrige møte, understreker Madsen.

Tirsdag ble det kjent at Tyskland har rapportert om 31 tilfeller av blodpropp som følger av vaksinering. Ni av disse er døde.

Madsen sier det gjør situasjonen mer alvorlig.

– Det er uhyre viktig at man følger nøye med på utviklingen, og at alle mistenkte tilfeller i alle aldre blir meldt inn, sier han.

– Totalt uventet

I disse dager venter Norge på en leveranse fra den amerikanske vaksineprodusenten Johnson & Johnson. Denne vaksinen er samme type som AstraZeneca, altså en såkalt virusvektor-vaksine.

Madsen mener ikke det er grunn til å være bekymret for at den amerikanske vaksinen også kan føre til alvorlige bivirkninger.

– Det som skjedde med AstraZeneca var totalt uventet. Ingen hadde forutsett dette, sier han.

– Johnson & Johnson-vaksinen vil, som alle de andre vaksinene, være under overvåkning. Det er veldig viktig at leger, helsepersonell og privatpersoner melder fra med en gang hvis det er mistanke om bivirkninger.

Madsen sier at norske leger er flinke til å melde fra om bivirkninger, og at dette var grunnen til at blodpropp-tilfellene ble oppdaget så raskt.

– I andre land hadde man ikke fått meldinger om det, men når representanter fra legemiddelmyndighetene ringte rundt til sykehusene, meldte de fra om lignende bivirkninger, sier han.

Dette er det viktigste nå

Madsen mener det alltid er stor bevissthet rundt muligheten for alvorlige bivirkninger når det kommer nye vaksiner og legemidler.

Han er klar på at studiene viser at det ikke er større sjanser for bivirkninger hos virusvektor-vaksinene (Johnson & Johnson, AstraZeneca) kontra mRNA-vaksinene (Pfizer og Moderna).

UVENTET:

Madsen er klar på at det viktigste nå er å hente informasjon om alle tilfeller av bivirkninger som har skjedd i Europa.

– Da vet man hvem som blir rammet, og kan bruke den kunnskapen til å finne ut hvordan vaksinen kan brukes på en sikrest mulig måte.

Norge har varslet en ny avgjørelse om to uker.

– Det er alltid fint hvis man kan komme til en europeisk enighet. Det er et prinsipp ved legemiddelgodkjenningen i Europa at vi skal ha en felles enighet, sier Madsen.

– Et dilemma

Uansett hvilken beslutning EMA og til slutt Norge kommer til, er Madsen klar på at dette er en veldig vanskelig avgjørelse.

– En vaksine må gjøre mye mer nytte enn risiko hvis den skal brukes. Hvis man ser på nytten av å bli vaksinert for samfunnet og verden, så er vaksinen veldig viktig. Det er den eneste måten vi kan komme ut av denne pandemien på, sier han, og legger til:

– Det er et dilemma. Konflikten mellom hensynet til samfunnet og hensynet til en enkelte som kan bli rammet av bivirkninger.