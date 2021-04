Dette sier ekspertene om sommerens strømpriser

– Dette er banken, dette er på en måte det hvite gullet, sier senior kommunikasjonsrådgiver Knut Fjerdingstad i Statkraft og peker utover hvite fjellvidder.

Hvert år måler Statkraft snømengdene på fjellet for å kunne beregne hvor mye vann de kan regne med å få i kraftmagasinene utover våren. Vi er med en gruppe som er i ferd med å måle snømengdene i et område ved Vasstulan på fjellet ved Dagali.



VEIER SNØEN: Ut i fra vekten på snøen kan man beregne hvor mye vann den inneholder. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen, TV 2

Venter mindre vann

Målingene foregår ved at en bakkeradar montert på en kjelke etter en snøskuter måler snødybdene langs et fastsatt spor. I tillegg blir snøen veid for å beregne vanninnholdet. Slik kan snø- og vannmengdene sammenlignes fra år til år.

– Nå måler vi snømengden og gjennom det vanninnholdet og gjennom alle de tusenvis av registreringene her så putter vi dette inn i et datasystem, så får vi da prognoser på magasinene, forteller Nils Runar Sporan som er daglig leder i Numedals-Laugens Brugseierforening.

BEREGNER VANNMENGDENE: Nils Runar Sporan i Numedals-Laugens Brugseierforening leder arbeidet med å finne ut hvor mye vann kraftselskapene kan vente å få i magasinene når snøen smelter. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen, TV 2

– Denne snøen som ligger lagret her som frosset regn, den forteller oss hvert fall noe om hva vi kan forvente oss når sola begynner å varme og dette skal smelte og renne ned i magasinene, sier Fjerdingstad.

En meter mindre snø enn i fjor

I fjor førte svært mye snø til historisk lave strømpriser i andre kvartal. Men i år ser det annerledes ut. Enkelte steder kjører snøskuteren med radaren over bare flekker.

– Hvor mye mindre snø er det enn normalt, tenker du?

– 70 centimeter, sier energimontør i Statkraft, Eirik Haug. For anledningen er han radaroperatør og snøskuterfører.

– Og i forhold til i fjor?

– Da var det jo ekstremt mye, det var jo mye, da var det jo over en meter forskjell i hvert fall.

EIRIK HAUG: Måler snødybden med radar Foto: Harald Bjørnson Jacobsen, TV 2

Kan ikke love billig strøm

Med så lite snø kan ikke Statkraft love like lave strømpriser som i fjor, og det er foreløpig vanskelig å spå hvordan prisene vil utvikle seg.

– Blir det veldig kaldt, så blir det mere anstrengt og da trenger vi også mere strøm og da kan prisene gå opp. Og så kan det bli veldig mildt og da går prisene gjerne ned. Så disse tingene er helt umulig å si på forhånd, sier Knut Fjerdingstad.

– Med de snømengdene du ser her, vil du si at det lønner seg med spotpris eller litt mer langsiktige strømavtaler?

– Hehehe, ja, hadde jeg hatt et godt svar på det så hadde jeg gjerne sagt det, men det har jeg ikke. Det er jo omtrent som med renten, altså noen velger fastrente og andre velger flytende rente, så det må man jo vurdere ut i fra hva slags type sikkerhet man ønsker.