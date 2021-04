Advarer mot «verdens ondeste tvillinger»: – En fare mot eldre og sårbare

Skotske Crawford (73) og Marlene Pirrie (75) er fortvilte etter at barnebarna deres har stjålet alle sparepengene deres.

I 2018 stjal tvillingene Clair og Louise Smith (25) 14.000 pund, altså 165.000 kroner, fra dem hjemme i Irvine i Skotland.

Tvillingene har fått kallenavnet «Verdens ondeste tvillinger» etter at den oppsiktsvekkende saken er blitt omtalt av en rekke britiske aviser.

Tvillingene hadde ifølge Daily Record fått besteforeldrenes bankkort for å handle for dem, men samtidig som Crawford Pirrie fikk et slag, tømte de bankkontoen.

– De hadde akkurat solgt huset sitt, og de pengene skulle gå til pensjonisttilværelsen slik at de ikke hadde noen bekymringer, sier Pirrie-parets datter Lyndsey Brown.

Ettersom banken nektet å betale pengene tilbake til ekteparet, siden de selv hadde gitt kortet til tvillingene, gikk de rettens vei.

Må ikke betale

Tvillingene ble anmeldt, og i oktober i fjor innrømmet de å ha stjålet sparepengene til besteforeldrene.

– De har erklært seg skyldige og har gått med på en sum på 8000 pund. Dette er jenter med noen svakheter, kan man si, og noen lærevansker, uttalte Louise Smiths forsvarsadvokat Simon Brown før dommen falt.

FÅR GJENNOMGÅ: Louise og Clair Smith på en selfie. Foto: Clair Smith

I desember fikk tvillingene sin dom i Kilmarnock Sheriff Court.

Dommeren avgjorde at de ikke må betale tilbake pengene, men i stedet måtte de bære elektroniske fotlenker i tre måneder, samt portforbud mellom klokka 19 og 07.

Nekter å punge ut

– Ikke bare har tvillingene nektet å betale tilbake pengene de stjal fra oss, men de har ikke en gang sagt unnskyld, sier Crawford Pirrie til The Sun.

Og:

– De har oppført seg som om de var ofrene helt siden rettshøringen, og har insistert på at de ikke har gjort noe galt. De er den laveste form for mennesker, og vi skammer oss over å være i slekt med dem.

Ødelagt familie

Datteren til det eldre ekteparet, Lyndsey Brown, har satt opp en GoFundMe-innsamling for å samle inn penger til foreldrene.

Det var Browns ektemann som oppdaget svindelen, da han skulle ta ut penger for det eldre paret og oppdaget at sparekontoen deres nærmest var tømt.

– Deres handlinger har ødelagt denne familien. De er svært manipulerende, og de gjorde ikke dette mot fremmede – de gjorde det mot sine egne besteforeldre. Jeg håper at de havner i fengsel. De er en fare mot de eldre og sårbare, sier Lyndsey Brown til Daily Record.