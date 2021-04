Anne (58) kvalifiserte seg til Fortnite Champions League – dette er strategien hennes

Britiske Anne Fish (58) ble inspirert til å begynne å spille Fortnite etter å ha sett på Twitch.tv-streamen til den norske sjakkspilleren Jon Ludvig Hammer. I år klarte hun å kvalifisere seg til Fortnite Champions League.

Unik strategi

Fortnite går under spillsjangeren Battle Royale. Konseptet er enkelt nok: ca. 100 spillere lander på en øy, og spilleren som står igjen til slutt vinner. Man får ekstra poeng for å eliminere motstandere, men hovedmålet er å overleve lengst mulig. Og det er nettopp det Anne Fish fokuserer på.

— For å vinne dueller i Fortnite må du være treffsikker og ha gode reaksjoner. Med alderen kommer visdom, og jeg visste at jeg måtte spille på mine styrker, og derfor fokuserte jeg på strategi i stedet for dueller, sier Anne Fish til TV 2.

Hennes beste tips og strategi kan du se på Youtube. Men enkelt forklart går taktikken hennes ut på å holde seg unna motstandere så lenge som mulig. Det kan ha en sammenheng med hvor mange år det er siden hun sist spilte spill.

— Jeg spilte Banjo-Kazooie på Nintendo 64 for ca 18 år siden. Det var det siste spillet jeg hadde spilt frem til jeg begynte med Fortnite, sier hun til TV 2.

Har over 200.000 følgere på Twitch.tv

Etter å ha fulgt Jon Ludvig Hammer sine Twitch.tv-sendinger ble hun også inspirert til å forsøke seg på streaming. Også her har hun opplevd god suksess. Hun delte seertallene etter en sending i mars, hvor hun kunne vise til over 50 000 unike seere og gjennomsnitt antall samtidige seere på over 6 000.

— Jeg trives med å streame, samtidig som jeg også begynner å bli bedre i Fortnite. Miljøet og seerne har vært overveldende støttende, sier Anne Fish til TV 2.

Skriver bok sammen med nordmann

Mye av tiden til Anne Fish går med på å jobbe mot stigmaet knyttet til barn som spiller mye dataspill. Hun er rådgiver i COPE (Coalition of Parents in Esports), hvor fokuset er å hjelpe foreldre i å få en bedre forståelse av gaming og e-sport.

— Jeg jobber i disse dager på en bok, som slippes i slutten av 2021, sammen med faren til den norske Fortnite-proffen Mr.Savage (Johnny Troset Andersen). Her går vi inn på alle aspekter rundt det å være profesjonell e-sportspiller, karrierer og utdanningsmuligheter innen e-sport, sier hun til TV 2.

Sønnen drømmer om å kjøpe hus til moren

Den ene sønnen til Anne Fish er proffspiller i laget NRG. Han mistet sin far før han hadde fylt året. Anne Fish har derfor måtte jobbe opp til tre jobber samtidig for å forsørge sine to barn. Hun har derfor heller aldri hatt muligheten til å kjøpe et hjem og har måttet belage seg på å leie.

Anne og Benjamin Fish Foto: Privat, @mamabenjyfishy på Twitter

I et intervju med ESPN uttrykket proffspilleren et ønske om å kjøpe et hus til sin mor.

— Vi har alltid måtte leie bolig, siden faren min døde da jeg var åtte måneder gammel. Så det ville vært fint å kunne bidra, sa den da 15-år gamle Benjamin "Benjyfishy" Fish til ESPN.

Da Anne hørte dette intervjuet, ble hun rørt. Det er ikke mange femtenåringer som tenker på denne måten.

— Det var noe jeg ikke hadde forventet at han skulle si, og jeg ble helt satt ut av spill av hans snille gest. Hans far ville ha vært veldig stolt av hans godhet, og det er jeg også, sier hun avslutningsvis til TV 2.