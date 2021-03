Landslagsspilleren som aldri taper: – Vanvittig statistikk

Se Østerrike – Danmark på TV 2 Sport 1 fra kl. 20.30.

Udinese–spilleren har nemlig aldri tapt en kamp for Danmarks A-landslag. Noe som ikke er helt uvanlig dersom man har spilt rundt fem-seks kamper, men det er ikke tilfellet.

Siden debuten i 2016 har Stryger Larsen spilt utrolige 33 (!) kamper uten tap.

– Det er en helt vanvittig statistikk å ha, og jeg håper at den fortsetter, sier 30-åringen til danske Tipsbladet.

– Statistikken er i hvert fall ikke tilfeldig. Men den er mest er uttrykk for at at landslaget har utviklet seg og prestert fantastisk de siste årene. Og så har det vært en svikt når jeg ikke har vært med, sier dansken muntert videre.

Stryger Larsen har mulighet til å få sin 34. kamp uten tap i onsdagens kamp mot Østerrike.

– Dette er den første skikkelige testen for danskene. Det er klart at vinner de i dag også, så har de fått en perfekt start. Og da kan de nesten bare booke VM-billetten allerede, sier TV 2s fotballkommentator Espen Ween.

Backen står med to mål på sine 33 kamper. Det første kom i debuten mot Liechtenstein, mens det andre kom i søndagens 8–0 seier over Moldova.

Se Udinese-backens flotte scoring mot Moldova i videovinduet under.

Tøff konkurranse

Til tross for sin gode statistikk står ikke Stryger Larsen først i køen når den danske førsteelleveren skal tas ut. Danmarks landslagssjef, Kasper Hjulmand opplyser til Tipsbladet at han har hard konkurranse om backplassene.

Konkurransen får han fra Valencia-spiller Daniel Wass, Atalantas Joakim Mæhle og Hoffenheim-back Robert Skov.

– Det er en hard konkurransesituasjon, men det er også godt at jeg har noe å tenke over, forteller Hjulmand til det danske sportsmagasinet.

Danmark bader i gode midtstoppere

Det er generelt hard konkurranse om plassene i det danske forsvaret. I tillegg til de nevnte backene, har Danmark en rekke midtstoppere som spiller jevnlig på høyt nivå.

Med i troppen til kvalifiseringskampene er:

Andreas Christensen (24) – 15 kamper for Chelsea denne sesongen.

Jannik Vestergaard (28) – 22 kamper for Southampton denne sesongen.

Joachim Andersen (24) – 24 kamper for Fulham denne sesongen.

Simon Kjær (32) – 27 kamper for AC Milan denne sesongen.

Med disse fire i troppen var det ikke plass til verken stopperkjempen Mathias "Zanka" Jørgensen (FC København) eller årets spiller i superligaen Alexander Scholz (FC Midtjylland).

Se Østerrike – Danmark på TV 2 Sport 1 fra kl. 20.30.